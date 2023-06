Eda y Serkan: avance del capítulo de este jueves

jueves, 15 de junio de 2023 00:00

Momentos dramáticos atravesarán a Eda y Serkan: ¿será que es amor?, la ficción turca de las siestas de Telefe. La novela, cuyo nombre original es Sen Çal Kapimi, avanza con una trama en la que el amor se pondrá en juego por culpa de los nuevos personajes y una falsa denuncia.

En el capítulo de este jueves, Semiha (Aysegül Issever) se enfrentará a su nieta, Eda (Hande Erçel), para que corte toda relación con Serkan (Kerem Bürsin). "Te dije que si sentía que tenías una relación con él, colapsaría esta empresa sobre la cabeza de los Bolat", lanzará la mujer a su nieta con tono amenazante. Sin embargo, ella responderá sin miedo e irá más allá. "creo que no me escuchaste. Te dije que lo hicieras porque no te tengo miedo".

Luego, Eda recibirá un hermoso regalo de Año Nuevo de su novio. La joven lo abrazará intensamente delante de Semiha quien mirará de cerca toda la escena. "Es el regalo más hermoso que me han dado", señalará la chica sin saber lo que se vendría después.

Tras esto, la abuela de Eda llamará a la policía y lo denunciará para que lo metan preso por una causa que ella inventará. Rápidamente ella sospechará de que se trata de una maniobra de la mujer y le advertirá que no permitirá que le haga daño. "Si tienes algo que ver con esto, el resto de mi vida lo dedicaría a hacer que lo lamentes", amenazará Eda.

Pero la anciana dará un paso que podría cambiarlo todo. Le mostrará un reporte que mandó a hacer con la prensa para extorsionarla donde se ve al arquitecto con el cartel de "culpable". "No te preocupes, sólo yo lo tengo. Por ahora lo van a publicar mañana", lanzará la mujer quien destacará que hará "todo lo que esté en mis manos para que Serkan no salga de la cárcel".

"Quiero que termines con él. Tu sabes perfectamente por qué lo hago. Ellos mataron a mi hija y causaron la muerte de tu padre", apuntará la mujer quien subrayará: "era un niño, ahora es un hombre adulto que dirige la compañía de su padre y sostiene el apellido de su padre con orgullo".

Por su parte, Ceren (Melisa Döngel) le informará a Serkan que la causa por la que se lo denuncia es mucho más grave de lo que él cree. Por ese motivo quedará detenido bajo custodia y podría terminar en prisión.

Finalmente, Eda verá a Serkan detrás de las rejas y no aguantará el dolor. "Tu eres inocente. ¿Cómo es posible que te arrojen basura cuando no eres culpable de nada?", preguntará la joven pero él le aclarará que es ella la que le da fuerza en su vida para afrontar este duro momento.

"Realmente te amo, más que nadie en el mundo", le confesará él.