Todo por mi hogar: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 14 de junio de 2023 00:00

El secreto salió a la luz y con éste se abrieron nuevos conflictos, más dolor y un drama que está lejos de terminar pero que el amor lo atravesará en todo momento. Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe, cuyo nombre original es (Kardeslerim) transita un camino en el que los sentimientos están cada vez más fuertes entre los protagonistas.

En el episodio de este miércoles, Kadir (Halit Özgür Sari) le pedirá explicaciones a Melisa (Damlasu Ikizoglu) sobre los motivos que la llevaron a vender el collar. Esto lo llevó a él a tener que trabajar para este hombre de manera gratuita y de esta forma se le complica mantener a sus hermanos.

"Papá y yo tenemos la facilidad de lastimar a la gente de alguna manera", se disculpará ella. Pero él tratará de calmarla aclarándole que no le gusta "sentir que fui utilizado" y siempre prefiere el camino de ganar el dinero honestamente y trabajando. "Puedo hablar con mi papá, puedo decirle que fui yo quien te forzó", insistirá ella a lo que Kadir se negará.

Por otro lado, Suzan (Ahu Yagtu) irá a reclamarle a Akif (Celil Nalçakan) el gesto que tuvo él de mandarla al frente delante de toda la escuela para el acto del Día de la Madre. Akif dijo delante de todos que ella es la verdadera madre de Ömer (Yigit Koçak) y destapó un secreto que casi todos desconocían.

"Eres un arrogante, el ser más vil que conocí", lanzará Suzan en la oficina a quien en alguna oportunidad fue su pareja. Luego agregará: "en toda mi vida. ¿No puedes tener un poco de empatía?, ¿por qué tuviste que decir eso ante toda la escuela?". Sin embargo él le aclarará: "había un límite y tu lo cruzaste. Ahora estás pagando las consecuencias".

"Eres una maldita desgracia, ya me tienes harta. Todo el mundo lo sabe. ¿Nunca te cansas de lastimar a las personas?. No piensas en más nadie que tí", apuntará esta mujer.

Pero cuando salga de la oficina verá a quien Ömer y él la encarará: ""No tiene por qué ocultarse. Ni por qué temer". Y con voz firme, el joven le hará una aclaración: "tengo un padre y una madre. no tiene por qué preocuparse. el día que me abandonó en la calle como una basura, se rompió cualquier vínculo que pudiera existir. Así que, tranquila".