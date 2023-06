Agustina Cherri confesó su relación secreta con Luciano Pereyra

miércoles, 14 de junio de 2023 15:11

Agustina Cherri trabaja desde los seis años como actriz, debutó con Flavia Palmiero en televisión y luego su gran estrellato se dio con su actuación en Chiquititas .

A partir de la ficción que produjo Cris Morena, la actriz continuó su carrera actoral protagonizando distintas ficciones en televisión, entre ellas " Los pensionados ", allí trabajó junto al cantante Luciano Pereyra , y desde aquel momento ambos forjaron una amistad ultra secreta que casi nadie supo hasta ahora.

En una entrevista que dio Agustina Cherri para Pronto, reveló que tiene muy pocos amigos a los que realizan comidas en sus casas y a quienes les comparten parte de su vida íntima, ellos son: Marcela Kloosterboer, Luciano Pereyra, Benja Amadeo , Celeste Cid, Claudia Villafañe, Julieta Nair Calvo y Violeta Urtizberea.

"No tengo muchos. Amigos, lo que se amigos dice, pocos. Mis amigos son con los que me junto el domingo a comer un asado y que saben todo lo que me pasa, lo bueno y lo malo", confesó la actriz según Telefe.

Con respecto a su amistad con Luciano Pereyra , Agustina Cherri aclaró por qué no es conocido públicamente: " Lo que pasa es que es una relación que no hacemos pública pero sí, lo adoro y lo considero un gran amigo. Comemos asados ??en mi casa o vamos nosotros a Luján. Vamos y venimos todo el tiempo. Es uno de mis mejores amigos y me encanta tenerlo en mi vida. Somos familia ".