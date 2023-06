Todo por mi hogar: avance del capítulo de este martes

martes, 13 de junio de 2023 00:00

Las emociones marcarán presencia en Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe. La novela, cuyo nombre original es Kardeslerim, transita capítulos en los que los hermanos Eren se enfrentan a los secretos y a las ausencias de sus padres. Lo que todo esto provoca, genera dolor que pone a todos al límite.

En el episodio de este lunes, Asiye (Su Burcu Yazgi Coskun) acompañó a su tía a limpiar la mansión de los Atakul y en un momento, Nebahat (Simge Selçuk) culpó a la chica de haberle robado un collar valioso a Melisa (Damlasu Ikizoglu). La denuncia la hizo la mujer delante de su hijo Doruk (Onur Seyit Yaran) que intentó frenarla en sus dichos pero no lo consiguió.

En el capítulo de este martes, se conocerá realmente que pasó con ese collar: Melisa lo vendió para ayudar a Kadir (Halit Özgür Sari). Al enterarse de esto, Akif (Celil Nalçakan) irá a hablar con el mayor de los Eren para recriminarle el accionar de su hija.

"Tu te metiste en problemas y luego le pediste ayuda a mi hija... ella vendió su collar para sacarlos de sus problemas. Era un collar que le di en su cumpleaños", lanzará Akif notoriamente ofuscado por todo lo ocurrido. Ante esto, el joven asumirá la responsabilidad, aunque no la tenga. "No se que ocurrió pero lo arreglaré. No me de el salario por cuatro meses", apuntará.

Por otro lado, Kadir (Halit Özgür Sari), Ömer (Yigit Koçak), Asiye (Su Burcu Yazgi Coskun) y Emel (Aylin Akpinar) se enfrentarán a una de las fechas más difíciles: el Día de la Madre. Éste será el primero que los cuatro pasarán solos tras la trágica muerte de su madre. Por eso el mayor desafío estará puesto en no caer en el dolor y poder manejar las emociones.

Asiye será la primera en nombrar ante todos que éste será "el primer Día de la Madre sin ella". Ante esto, Kadir se mostrará fuerte, aunque no podrá contener las lágrimas: "lo vamos a superar, lo haremos, nos acostumbraremos".

Al otro día, Akif encabezará una celebración por el Día de la Madre y lanzará una noticia que nadie espera. "Vamos a testiguar la reunión de una madre con su hijo que estaba perdido", comenzará expresando ante todos los presentes, entre ellos los hermanos Eren.

"La esposa de mi querido amigo Kenan y querida amiga, Suzan, por fíin encontró a su hijo que estaba perdido y se van a reunir acá", lanzará sorprendiendo a todos.