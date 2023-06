"El peor vestido de la casa era...": Daniela Celis criticó duramente a un excompañero

martes, 13 de junio de 2023 19:54

Los excompetidores de Gran Hermano siguen "ventilando" detalles de los participantes que pasaron por la casa más famosa del país. Daniela Celis fue invitada a la Jaula de la Moda y reveló quién fue el peor vestido del programa éxito de Telefe. La joven aseguró que en varias oportunidades intentaron ayudarlo, pero el mal accionar que mostró durante todo el reality les provocó que dejaran de intentarlo.

“¿Quién era el peor vestido de la casa?”, le preguntaron. Sin dudarlo, Daniela no demoró en afirmar que “uy, es muy fácil chicos. Al peor vestido de la casa no lo quiero mencionar porque después dice que me cuelgo de él. Agustín no se vestía bien”.

“Juli igual le decía ‘esa remera con ese pantalón no combina y él iba y se cambiaba. Así que eso es algo bueno", subrayó Daniela. Posteriormente, le hicieron la misma pregunta, pero en esta oportunidad le pidieron que nombrara a una de sus excompañeras, pero la joven advirtió que las mujeres se vestían muy bien y no tenía nada para decir al respecto.

Vale destacar que Daniela Celis en los últimos días en la casa remarcó que varias actitudes de Agustín la estaban incomodando y prefería mantener distancia con el exjugador.