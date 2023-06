Todo por mi hogar: avance del capítulo de este lunes

lunes, 12 de junio de 2023 00:00

Un secreto que estuvo muy bien guardado por años saldrá a la luz y se convertirá en un verdadero problema a futuro en Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe. La novela, cuyo nombre original es Kardeslerim, transita capítulos de máxima tensión y grandes revelaciones.

En el episodio de este lunes, Suzan (Ahu Yagtu) buscará aumentar su poder en la empresa y para ello tratará de apuntar al punto débil de Akif (Celil Nalçakan), el ex socio de su marido y quien hoy es su socio. En este contexto, la mujer le hará una interesante propuesta a su abogado que podría desencadenar problemas futuros.

"Entonces tu sabes cada cosa de ese hombre. quiero arrinconarlo. Tráeme algo que lo preocupe y se vaya al diablo. Si destruyo a Akif con tu ayuda, te daré el 20% de las acciones. Piénsalo bien y hablamos después", señalará Suzan.

Por otro lado, Asiye (Su Burcu Yazgi Cos¸kun) irá hasta la mansión de los Atakul para ayudar a su tía en el trabajo de la limpieza. Entre los lugares que deberá limpiar está la habitación de Doruk (Onur Seyit Yaran), quien se mostrará molesto al verla haciendo eso.

"Por qué siempre soy culpable de algo. No limpio todos los días pero no puedo permitir que limpies mi habitación", señalará Doruk a lo que Asiye le aclarará: "No pasa nada. A la gente se le paga por esto y trabajar no es humillante".

"Gracias por la lección, la aprecio, muchas gracias. Entonces lo haremos juntos", destacará Doruk quien pondrá manos a la obra en la habitación para ayudar a la chica que le gusta.

Mientras los dos jóvenes discuten en la habitación, Sengül (Fadik Sevin Atasoy) hablará con Nebahat (Simge Selçuk) y revelará el secreto que por años mantuvo oculto su marido: que Ömer (Yigit Koçak) es el hijo que abandonó Suzan en su juventud.

"Usted es mejor que ella con su belleza, con su calidez, su maternidad. En cambio ella dejó abandonado un bebé", comenzará lanzando Sengül a lo que Nebahat se verá sorprendida e intentará saber más de lo que aquella le cuenta como confidente.

"Ella dio a luz y lo dejó. Luego aparece el niño pero dice que no lo quiere. Yo seré muy ignorante pero, usted dígame una cosa ¿de verdad eso es ser madre?", preguntará la tía de los Eren y luego revelará todo el secreto: "lo sé porque ese niño abandonado es hijo de mis cuñados, es Ömer".