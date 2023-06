“Les pido empatía”: el descargo de Morena Rial tras el robo en camarines de LAM

lunes, 12 de junio de 2023 18:57

Luego de que Mónica Farro denunciara el robo y uso de su tarjeta de crédito tras asistir como panelista a LAM comenzaron los rumores sobre quién podría ser el culpable.

Además de la vedette, Marcela Feudale y Estefi Berardi fueron robadas en los camarines.

Uno de los nombres que circularon como sospechosa del robo fue el de Morena Rial, quien había estado presente en el programa como invitada para hablar sobre la relación con su padre, Jorge Rial. La mediática se descargó en sus redes sociales y se desvinculó del delito.

La hija del conductor se dirigió al periodismo tras los rumores. “En vez de hablar de temas que no son verdad o culpar gente que no tiene nada que ver, ¿Por qué no se focalizan si son tan periodistas, si saben tanto, si tienen tanta información, de las cosas horrorosas que yo tuve que vivir, de todas las cosas que yo conté, de todo el maltrato físico y psicológico que he vivido?”, cuestionó Morena en un video publicado en sus historias de Instagram.

Y añadió: “No quería dejar de aclararlo porque ya me tienen un poco cansada con las acusaciones. Un beso para todos y buena vida”.

Además, pidió que “tengan empatía” al momento de referirse a estos temas. “Les pido que tengan un poquito más de empatía, que se fijen en los mensajes que mandan. Le agradezco mucho a la gente que me dio el apoyo que uno realmente necesita con situaciones así como las que tengo que vivir o las que tuve que padecer de chica porque realmente fue un maltrato tremendo”, expresó la mediática.

Y finalizó: “Para los que me quieren les agradezco y para los que me odian les mando un beso y ojalá la vida los pueda sanar a ustedes, que no saben o no tienen ni un poco de empatía con la otra persona hacia lo que sucede o hacia lo que le sucedió a una niña así que bueno, les mando un beso y no tengo nada más que aclarar. Gracias. Esas son mis últimas palabras”.

Durante los últimos días, las redes sociales de LAM compartió audios de Morena en donde también desmintió la acusación de robo. “Nada que ver. Yo no toqué nada, no sé… Me parece una vergüenza total, pero yo no toqué nada. Me ponen a mí como si yo hubiera tocado algo y que me escriban a los que les faltó algo, pero es una locura que me acusen de algo”, decía Morena.

En los audios, la hija de Jorge le aclaraba la situación a una amiga. “Me escribió todo el mundo, me mandan tiktoks diciendo que estoy robando tarjetas. ¡Es una locura, amiga!”, exclamó y continuó: “Me parece una falta de respeto total a mi persona. ¿A dónde me voy a meter la tarjeta? Andaba con un jean y un blazer, ni cartera tenía. Boludeé con vos en el pasillo, me cambié, salí y ya”.

Morena se mostró molesta al ser acusada de robar y aseguró que es insólito que haya cometido ese delito. “Me acusan de andar ‘choreando’ y mirá si voy a ir al canal para darles el gusto que digan ‘sí, es una delincuente’. No, mi amor. Yo no soy así, no me manejo así. Una cosa es que le use la tarjeta a mi papá, que es mi papá y es un problema familiar, y otra es que vaya y robe. No me manejo así”, cerró la joven.