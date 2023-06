Cami Homs habló de una situación con Tini Stoessel: "Me dio vergüenza"

lunes, 12 de junio de 2023 00:00

El pasado verano, Camila Homs recientemente separada del padre de sus hijos, Rodrigo de Paul, vivió una situación en un after en Punta del Este, que quedó registrado y se replicó en las redes sociales. La modelo, junto a sus amigas, cantó en contra de Tini, novia de De Paul y luego se arrepintió.

"Oh le le, oh la la, Tini se la co…, Camila se la da", cantó un grupo de personas, letra que Homs alentó. Sobre ese hecho, Cami lo recordó y en Tomi Dente y Pía Slapka habló al respecto.

"Esa noche de Punta de la que hablábamos, la verdad es que me recontra arrepentí porque se hizo muy público y como que no fue una buena imagen”, reconoció la modelo.

No puedo creer este video de Camila homs cantando “tini se la come, cami se la da” uD83EuDD26uD83CuDFFC???uD83EuDD26uD83CuDFFC??? se podrá ser más groncha? pic.twitter.com/pg8hxg5zeD — MaleuD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@malena_criss) January 1, 2023

“Yo no soy así. Era Año Nuevo, como que no me importó nada porque estaba en una (...) Si pudiera volver el tiempo atrás, no lo haría”, confesó Camila.

“No me suelo arrepentir de las cosas que hago. Sí uno puede cometer error y no arrepentirse, pero eso es algo de lo que sí me arrepiento. Cuando vi los videos me dio mucha vergüenza”, reconoció al respecto y cerró el tema.