Terrible: una ex Gran Hermano expuso el hostigamiento que sufre de una hater

domingo, 11 de junio de 2023 14:45

Fiel a su franqueza, no se guardó nada. Y no sólo es que expresó su opinión sino que le sorprendió el nivel de violencia del que fue víctima en las redes sociales. Lucila "La Tora" Villar expuso en Twitter a una hater que la hostiga por varios perfiles y redes sociales dejándole mensajes terribles.

"La Tora" compartió capturas de lo que le llegaba por Inbox y detalló: "No me interesa lo que los demás opinen si esta bien o no escrachar a este tipo de personas yo elijo subirla. Uno no sabe si puedo tener un mal día y sus mensajes me hacen tomar una decisión trágica. De este lado somos personas. Pd: para contexto el hostigamiento no solo era por privado .. sino también en todas las redes sociales. No solo que anteriormente la bloqueé sino que se hacia cuentas nuevas. El hater es hater y nunca lo va a entender, ni a empatizar con uno".

"Lo peor? Buscas en Google, Linkedin y figura la abogada! Qué pena, yo después les paso el número del mío al que necesite", señaló. Los mensajes le llegaban incluso cuando estaba en el reality de Telefe.

La conductora de "Fuera de Joda", en el streaming de Telefe, hizo relucir su carácter: "mientras me sigan rompiendo las pelotas lo voy a seguir haciendo (exponer hater). Traten de que sea mediante un perfil real así después desaparecen, bloquean y demás como esta chica. Solo si les da, si no les da me dicen "Tora no me da".

Sus seguidores se solidarizaron con ella y se sumaron a su cruzada de exponer a la hater.