"Temblando y con muchas lágrimas": el sensible momento de una conductora de Telefe

Un deseo y una concreción que superó todo lo imaginado. Noe Antonelli vive un gran momento profesional y compartió todas las sensaciones que vivió cuando desde Telefe le confirmaron que era una de las caras de un nuevo programa. No sólo eso sino que halló varias "señales" que le indicaron que inició un gran camino con "Gol de medianoche".

"Creo que venía soñando con este momento desde hace más de 20 años. Algunos de ustedes lo saben. Era viernes a la noche, me sonó el teléfono y @fedelevrino me dio la noticia. Inmediatamente la conversación se sumergió en un segundo plano mientras mi cabeza intentaba asimilar. Sin saberlo, había esperado ese llamado mas de la mitad de mi vida. La foto muestra los primeros minutos después de cortar, cuando me tocaba la cara para comprobar si lo que acababa de pasar era real. Ahí nomás, me fuí a pintarle el segundo ojo al daruma", describió la periodista.

Lo que vino después, fue un camino emocionante. "A la semana estaba entrando a ensayar por primera vez un programa de fútbol (!) con las piernas temblando, mirando ese cartel con muchas lágrimas en los ojos de todas las veces que lo había visualizado.

Como si algo faltara, alguien me dijo que vaya a cambiarme al camarín de Susana. Creo que tengo esa misma estrella tatuada, algo despintada, en mi hombro derecho desde que tengo 18 años, cuando ya soñaba en convertirme en una.

Cerré la puerta y vi una cinta roja colgada del lado de adentro. Me cambié, respiré, medité y junté fuerzas", confesó.

En su relato que superó las 8000 reacciones agregó: "Subí a un estudio con un grupo enorme de personas ajustando cosas. No lograba identificar qué sentía. Solo estaba ahí, siendo. Se prendieron las luces, dije “Buenas Noches”, y se hizo la magia. Ahí, al aire, aparece siempre la magia. En el camino profesional que yo elegí, ser conductora era mi objetivo principal, pero también sabía que era lo más difícil de alcanzar. Ni hablar si quería hacerlo en el canal líder de Argentina".

Para Noe, el camino no fue fácil pero se propuso destacarse. "No conocía a nadie cuando vine de mi ciudad a Buenos Aires, mis valores siempre me llevaron por el camino lento, no me gustan los escándalos y siempre cultivé el esfuerzo, el amor y la perseverancia como motor. Y ahí estaba, con mis reglas, lográndolo. Tal vez pueda parecer demasiado, pero yo hoy siento que necesito compartir esta felicidad enorme con ustedes, porque todos de alguna manera, fueron parte de mi camino. Porque la gratitud me da fuerzas. Y porque no se imaginan lo que yo trabajé en esta puta vida para llegar a esto".

Entre los mensajes de apoyo estaba el de Georgina Barbarossa, con quien comparte "A la Barbarossa": "Te lo recontra merecés!!!!!!!! Sos taaaaan buena persona, tan culta, trabajadora, inteligente, y no me alcanzan los adjetivos!!!! Sos un sol. Te adoroooooo @noeantonelli".