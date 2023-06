La Cascada de Plomo, el paradisíaco lugar de Eda y Serkan

sábado, 10 de junio de 2023 00:00

Si algo tienen las novelas turcas no son sólo las tramas sencillas pero intensas o la calidad de los actores sino que también son una ventana para conocer Turquía con cada uno de sus paisajes. Eda y Serkan: ¿será que es amor? es una de las ficciones que actualmente emite Telefe con muy buenas mediciones de audiencia. Sen Çal Kapimi, como es su nombre original, cuenta la historia de una joven florista, Eda Yildiz (Hande Erçel) y un arquitecto obsesivo por el trabajo, Serkan Bolat (Kerem Bürsin).

Ambos encontraron el amor tras empezar una relación de manera forzada, y con un contrato de por medio. Pero en el camino, lograron enamorarse y ahora transitan diferentes desafíos que ponen a pruebas sus sentimientos. En todo este camino, viven situaciones pasionales que fueron rodadas en distintos lugares y que van desde edificios históricos y hoteles vip hasta escenarios naturales.

Uno de esos lugares que tiene a la naturaleza como gran protagonista es la "Cascada de Plomo", cuyo nombre en turco es Kursunlu Selalesi Tabiat Parki. Se trata de una reserva natural que cuenta con una enorme cascada donde los protagonistas de esta novela vivieron su primer amor. La Cascada de Kursunlu, como también se la conoce, se encuentra a 19 km de Antalya, Turquía, al final de una carretera de 7 km que se bifurca al norte de la carretera Antalya.

A diferencia del invierno, en los meses de verano, el caudal del agua baja notoriamente y se convierte en un "mero goteo". Este lugar queda a 18 minutos en auto desde el centro de Antalya y cuenta con restaurantes, bares y muchas zonas comunes. La entrada para el turista cuesta 1,39 dólares.

Foto: Antalya.com.tr

En la "Cascada de Plomo", Eda decide entrar al agua para refrescarse y Serkan no duda en ir detrás de ella para divertirse. Ambos juegan bajo el agua y coronan todo con un abrazo que generó una gran confusión entre ambos pero no terminó en beso como los fans esperaban.

De fondo a este momento especial sonaba el tema de Marc Lane, "Who do you love”. Esta escena es considerada por el fandom como una de las más románticas y dulce de la historia que actualmente puede encontrarse en Youtube.