¡Prendieron fuego todo!: Daniela y Thiago de GH, protagonistas de un encendido video

jueves, 1 de junio de 2023 00:00

Este jueves, la querida cantante Flor Vigna que avanza a pasos agigantados en el mundo de la música, estrenará nuevo tema y video de la mano de dos ex Gran Hermano. Se trata, nada más y nada menos, que de Thiago Medina y su novia, Daniela Celis, quienes serán protagonistas del clip.

Según adelantó Vigna, el título de la canción es "Rumba" y promete convertirse entre las más escuchadas para fiestas y bailes. El estreno será a las 21 horas del 1 de junio.

"Sale el videoclip RUMBA. Esto va a ser un FUEGO, pues nuestros protagonistas rompieron todo !", reveló Flor en sus redes sociales. Además, compartió primeras imágenes de los jóvenes y encendió a sus seguidores.

Allí también hubo fragmentos de diferentes entrevistas que brindó Celis, en las que contó cómo nació la propuesta de trabajar con Vigna. "La conocí en la Bresh, la admiro antes de entrar a la casa y cuando me llegó la oportunidad de trabajar con ella no lo podía creer. No me lo esperaba, la verdad es que tiene una cabeza de la hostia y la amo", reveló en referencia a Flor.

Y agregó, con gran emoción en la voz: "Es la primera vez que hago un videclip".

Los jóvenes demostraron tener una excelente relación y por eso el video se encamina a ser prometedor. En las primeras imágenes que se conocieron, el estilo del clip es parecido al que Vigna grabó con Julieta Poggio, ya que aparece un gran cuerpo de baile.