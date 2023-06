Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este jueves

jueves, 1 de junio de 2023 00:00

Momentos muy tristes y dramáticos atraviesan a Nuestro Amor Eterno, la ficción turca de las tardes de Telefe. La novela, cuyo título original es Istanbullu Gelin, transita sus últimas semanas y con esto, la historia va desentramando situaciones de lo más fuertes.

En el capítulo de este miércoles, Esma (Ipek Bilgin) recordó que ella no había ido sola a la casa que adquirieron para poner la biblioteca pública sino que la había acompañado Nazif (Muharrem Türkseven) y que por un descuido de ella, la vida de él quedó en riesgo. Tras reconocer tal hecho se sintió culpable y lloró en el hombro de su hijo Faruk (Özcan Deniz).

"Todos están en peligro conmigo. Ya no soy capaz de cuidar a mis propios hijos. Creí que podría cuidarlos toda la vida. Si no soy yo quién lo hará. Ahora no sólo no podré cuidarlos sino que necesitan que cuiden de mi", expresó entre lágrimas.

En el episodio de este jueves, se conocerá cómo está Nazif pero también una decisión que empezará a pensar Esma y que luego concretará. Paralelamente, la familia Boran buscará la forma de que los otros problemas desaparezcan y para ello buscarán que Süreyya (Asli Enver) arregle sus diferencias con su tía Senem (Neslihan Yeldan).

Para ello Faruk y Akif (Fatih Koyunoglu) prepararán todo para que ambas hablen y el pasado quede precisamente en el pasado. El lugar elegido para tal fin será el patio externo del restaurante de Faruk, donde todo quedará listo para que el diálogo sea ameno pese a los miedos de Senem.

Lejos de esto, Günes (Nihal Yalçin) no perdona a Adem (Firat Tanis) por cómo la dejó en ridículo ante todos por sus celos hacia Dilara. La actual mujer de él, decidió irse de la casa en la que convivían pero su cabeza y corazón sigue con él. Pese a eso, irá a un bar para pensar mientras Adem insiste llamándola telefónica para hablar.

Sin embargo, ella se resistirá a atenderlo y en ese contexto, se encontrará con un viejo conocido de ella. El hombre buscará conquistarla y le propondrá ir juntos a otro lugar. "Déjame llevarte a un lugar más tranquilo. Estoy seguro que eso te animará un poco. ¿No te gusta?", le dirá.

¿Qué hará Günes?, ¿aceptará?