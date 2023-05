El doloroso accidente estético de Zaira Nara: “la belleza duele”

martes, 9 de mayo de 2023 15:01

Además del modelaje y la conducción, Zaira Nara se dedica a vender productos cosméticos. Sin embargo, tuvo una dificultad justamente con un producto de belleza. Así lo contó en su cuenta de TikTok, al publicar un divertido video en el que mostraba su percance de belleza.

"La belleza duele", tituló Zaira al video que publicó en TikTok. “Este pegamento de pestañas parece que era permanente”, se escuchó decir a su maquilladora, disparando la furia de Zaira. “Te dije que no uses más este producto, aparte no me queda bien”, se quejó la modelo.

“Vos sos la profesional, su supone... Voy a poner tu nombre y apellido para que nadie te llame”, ironizó la hermana de Wanda Nara y agregó: “Parece que no sale nunca más”.

Un poco más nerviosa, la maquilladora empezó a probar con otros productos para poder quitar las pestañas postizas y hasta intentó hacerlo con las uñas. “No es cera bol... Hay que dejar las pestañas mías”, se quejó Zaira, al pensar que se quedaría sin las pestañas postizas y sin las propias.

Zaira Nara es una de las modelos más buscadas para las campañas comerciales, pero también la buscan para tener su opinión sobre la vida sentimental de su hermana, que tanto interés despierta. En una reciente entrevista, la modelo contó que “no saben un 70% de lo que pasó en el Wandagate con Icardi”.