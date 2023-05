Eda y Serkan: avance del capítulo de este martes

martes, 9 de mayo de 2023 00:00

Se viene la primera ruptura de la relación entre Eda y Serkan en la ficción turca Eda y Serkan: ¿será que es amor?. La novela de las siestas de Telefe, cuyo título original es Sen Çal Kapimi, transita momentos de máxima tensión con un secreto que arde en el protagonista y una relación que parece no soportar más.

En el capítulo de este martes, Serkan se mostrará superado por la "bondad" de Eda y se lo hará saber a la salida de la reunión y almuerzo que mantuvieron con Efe. Este hombre quiere trabajar con la florista pero parece que todo se complica por los celos de su novio. Es por eso que que generará el primer cruce.

"No entiendes, honestamente no te entiendo yo. Por qué eres tan buena, por qué tienes que ser tan buena persona. Estás tratando de suavizar las cosas. Porque fui grosero con Efe, tratas de quedar bien con todos ¿por qué?", lanzará Serkan.

Luego agregará: "no hay nada que amar en la vida, la gente no es digna de amor. Vives en una fantasía, la vida no es así, la vida está llena de maldad y mentira. En un mundo así, tu actitud de ángel me hace sentir enfermo", apuntará sin vueltas a lo que ella le corregirá: "entonces busca a alguien que no te enferme".

Más tarde, Engin hablará con Serkan para aconsejarle que aclare todo con Eda y no se arruine la relación. "¿No puedes simplemente decirle lo que pasó con tu padre hace muchos años?. La estás lastimando más así", recomendará. Ante esto él reconocerá que tiene razón y ese camino será el mejor. "Se lo diré todo, no puedo guardar más este secreto", afirmará.

Pero no todo será como todos piensan. Es que Serkan convocará a Eda al punto inicial de la relación, a aquel lugar donde empezó la pareja. Con la luna como testigo y sin que ella pueda imaginar antes lo ocurrido, él le hará un pedido que impactará.

"Llevo varios días queriendo decirte algo, por eso te traje aquí, quiero que terminemos con nuestra relación", lanzará.