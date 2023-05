Después de "Gran Hermano", el mal momento de Marisa Brel: "detoné"

martes, 9 de mayo de 2023 00:00

Marisa Brel llegó a las casas de los argentinos a través de su activa participación como panelista en "Gran Hermano", el reality éxito de Telefe. Luego, comenzó sus vacaciones de la televisión pero siguió con su actividad empresaria y hubo situaciones que la afectaron. Tanto así que sufrió problemas de salud y quiso compartirlos con sus seguidores.

"Y un día…detoné. Y por qué no contarlo? Por qué siempre tenemos que subir posteos perfectos si no es lo que estás atravesando? Vengo de muchas tormentas personales, duelo de mi perrita Eva, problemas laborales que nos presenta nuestro país con tema importaciones, lo que genera muchos malestares. Y desde el viernes que me empecé a sentir mal. Muchas jaquecas durante 5 días seguidos, insomnio, anginas, tos y hoy luego de una ardua discusión de trabajo esta tarde, cosa que no me suele ocurrir habitualmente, sentí que se me reventaba la cabeza. Estaba con Paloma y Timo y llamé a la ambulancia porque me asusté", empezó detallando en un posteo de Instagram.





La periodista detalló: "Tuve un pico de presión. Cuando llegó la ambulancia que ya estaba más tranquila, tenía 16.10 mientras que mi presión es siempre de 10.7. Siempre. Me medicaron de inmediato y me controlaron hasta que me fue bajando de a poco. Hasta 12.9 y acá estoy. Medio mareada y con dolor de cabeza".





Lo que vivió la llevó a compartir una reflexión: "Es el momento donde miro a mis hijos y me pregunto: vale la pena? Mi vida es más que problemas y situaciones malas. La salud es más importante que todo. Los miedos de estos días influyeron a tal punto que no voy a hacer el viaje. No voy a viajar sola acompañada por mis miedos a una isla en medio del Índico. Prefiero irme sola al Caribe o con mis hijos al lugar que ellos elijan. Eso es salud. Disfrutar de la vida junto a tus seres queridos. Familia y Amigos".



Para Marisa, lo que vivió marcó un punto de inflexión: "La salud es lo primero. Me tomaré un mes sabático. O más. Lo que mi cuerpo, mente y alma necesiten. Porque yo solo deseo ser una MAMA SANA".

Recibió decenas de mensajes, muchos de ellos de apoyo a su decisión de priorizarse por sobre el estrés laboral para preservarse.