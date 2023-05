"Los quiero en la puerta de Telefe": el sentido pedido de Delfina Gayoso, la última eliminada de "Masterchef"

lunes, 8 de mayo de 2023 18:45

Conocida por su talento así como su carisma y "maneras de descargar" nervios a los gritos, Delfina Gayoso se ganó el corazón del fandom de "Masterchef Argentina". Sin embargo, una noche fallida la dejó fuera del reality y ella agradeció a los seguidores por Historias de Instagram e hizo un pedido.

Bromeando con su ojo con un orzuelo, dijo "posta, me explota el celular de mensajes. Estoy más que feliz y más que agradecida que nunca. No me alcanza nada para demostrar lo feliz y lo agradecida que estoy por lo que viví".

Y agregó: "Esto es solo el comienzo, están más que invitados a seguir acompañándome en mi camino; si les gusta la gastronomía... si quieren ser mis amigos Y mañana (por hoy) lo quiero a todos en la puerta de Telefe, pidiendo que hagan un repechaje". Tras cerrar su mensaje estalló en risas; las mismas que se van a extrañar en las cocinas más famosas del país.

Una noche difícil

Delfina se presentó con chorizos de paleta de cerdo y grasa de pella con salsa de tomate y puré de boniato después de también haber entrado en una crisis de llanto porque se le explotaron los embutidos durante la cocción.

“Creo que la grasa que utilizaste no le hizo tan bien al chorizo, le da un sabor que es un poco fuerte. También me pasa que la salsa de tomate, que entiendo que es natural, pero debe tener unos cuidados. Hay pedazos de piel de tomate que no se disuelven afuera ni adentro. El puré creí que iba a tener una onda… está difícil”, fue la devolución de Betular para Delfi.

“El plato no encuentra armonía, sabor, textura. Está yendo casi a un paté. Estamos muy lejos”, le dijo Donato a la participante sobre lo que sucedió con su chorizo.

“Nada fue lo que esperaba ni lo que quería presentar”, aseguró Delfina entre lágrimas después de que Wanda Nara le preguntara sobre las dificultades que tuvo.

Tras conocer la decisión del jurado, hubo palabras alentadoras para ella. “Delfina, te aconsejo ir a ver ese momento en el que entraste en la selección y verte hoy. Ustedes no se dan cuenta pero hay cambios. Todos tienen este sueño y nadie lo quiere abandonar. Te pido que no lo abandones. Sos una gran persona y tenés mucha luz. Seguí brillando”, expresó Donato.

“Los domingos se ponen cada vez más difíciles para ustedes y para nosotros. Sos una persona divina, te vamos a extrañar un montón y me alegro mucho de que estas cocinas te hayan tenido. Gracias, Delfi”, le dijo Betular a la sexta eliminada.

“Delfina, desde aquella chica que se anotó en MasterChef Junior hasta hoy, nadie puede decir que no tenés voluntad. Tenés fuerza para llegar hasta donde quieras en la gastronomía. Seguí soñando, te vamos a extrañar y te deseamos lo mejor”, declaró Martitegui.

“Bueno, Delfi, como dijeron los expertos: tenés toda la vida por delante, mucha fuerza y mucha gente que te quiera para que sigas adelante con tus sueños”, le dijo Wanda a la participante que tuvo que decir adiós.

“Más que nada quiero agradecerles. Desde chica me di cuenta de que esto me gustaba y no siento tener otra pasión. Obviamente voy a seguir estudiando y haciendo lo mejor para un día llegar a ser colega de ustedes”, le contestó Delfina al jurado entre lágrimas.

La joven oriunda de 9 de Julio se despidió de las cocinas más famosas con un blooper: se olvidó de dejar el delantal negro en su estación y tuvo que volver tras haber salido por la puerta.

“Dicen mi nombre y son cosas que te pueden pasar cuando te anotás en un lugar de estos. Es una competencia, hay que competir bien y hoy salió mal. Me animé a muchas cosas. Aprendí y sentí cosas que antes no hacía como mantener la mirada a una persona, que antes no me salía y me salió con Germán Martitegui”, aseguró Delfina en la entrevista.