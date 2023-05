Lizy Tagliani confesó que fue abusada: "Fue desde los 5 años"

lunes, 8 de mayo de 2023 00:00

Este domingo, la querida conductora de televisión, Lizy Tagliani, estuvo como invitada en La Peña de Morfi, en donde abrió su corazón y entre lágrimas hizo una fuerte confesión.

En una profunda charla con Geogina Barbarossa, Lizy lloró y se conmovió al recordar aquellos momentos que sufrió cuando sólo tenía 5 años.

"No tuve buenas experiencias dentro de mi familia, desde muy chiquita, desde los 5 años. Ahí yo aprendí, después con el tiempo, a defenderme sola", comenzó diciéndole a Barbarossa. "¿Tu mamá sabía?", le consultó la conductora, a lo que Lizy le respondió: "Yo creo que sí, pero nunca lo supo de mi boca".

El tema comenzó cuando Tagliani contó que tiene pánico de que le pase algo en la calle, ese fue el pie que le dio a Gerogina para confesar la traumática experiencia.

"Era alguien que ella amaba mucho y cuando yo comprendí la gravedad de la situación preferí no hablarlo porque a la vez era la única persona que me ayudaba, que me daba trabajo después de grande. Grande de 12, 14 años, para yo comprarme para la merienda y eso", aclaró.

"Era un tío, además quería mucho a mis tías, cuando yo decidí hablar, cuando me di cuenta lo que era correcto, yo se lo dije y me dijo que yo lo provocaba, que era culpa mía porque él estaba durmiendo una siesta y era yo la que lo provocaba", agregó, sumamente angustiada. Finalmente, dijo que pasó mucho tiempo con ese tema sin poder decirlo.