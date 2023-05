Entre lágrimas, Masterchef despidió a una querida participante

lunes, 8 de mayo de 2023 00:15

Este domingo, Masterchef Argentina emitió su sexta gala de eliminación en la que una querida concursante quedó fuera de competencia y le dio adiós al big show de Telefe.

En esta ocasión, el desafío consistió en preparar chorizos caseros, con diferentes tipos de carnes, y presentaron con un acompañamiento. Según los estilos de cada uno de los participantes, las propuestas fueron varias y hubo platos que sorprendieron al jurado, sin embargo, otros no llegaron a convencer y uno de ellos se convirtió en el peor.

Una de las participantes que sufrió una crisis de llanto fue Silvana, quien en medio del desafío se apabulló con la prueba y terminó siendo consolada por Damián Betular. Sin embargo, al momento de presentar el plato al jurado, los sabores no presentaron un buen balance.

Otra de las jóvenes que vivió una situación parecida fue Delfina, a quien se le reventaron dos de los chorizos que había preparado y terminó por explotar entre lágrimas. Más tarde le confesó a Wanda que ese no era el plato que quería presentar y volvió a conmocionarse.

Finalmente, el otro participante que la pasó mal fue Antonio, quien no logró convencer a los jurados con su propuesta de chorizos y se quedó con un sabor amargo por la devolución. "Están lejos de que me gusten", le dijo Damián.

Donato ayudó a Antonio para que no esté nervioso de una manera muy particular.



"Ha sido una de las decisiones más difíciles que hemos tenido que tomar desde que empezó la competencia, el o la cocinero que abandona las cocinas de Masterchef es Delfina", anunció Germán Martitegui. Inmediatamente, sus compañeros que se encontraban a su lado la abrazaron en una cálida despedida.

"Delfina, desde aquella chica que se anotó en Masterchef Junior hasta hoy, nadie puede decir que no tenes voluntad. Tenes toda la fuerza para llegar a donde quieras, en la cocina, en la gastronomía. Seguí soñando, te vamos a extrañar y de corazón te deseamos lo mejor", fueron las dulces palabras de Germán para despedirla.

"Como dijeron los expertos, tenes toda la vida por delante, tenes mucha fuerza, mucha gente que te quiere, tu familia, para seguir adelante con tus sueños. Te voy a extrañar un montón Delfi, sos nuestra chiquitita", le dijo Wanda también emocionada, y se bajó del estrado para abrazar a la joven.

Finalmente, Delfina también expresó sus palabras finales antes de abrazarse con sus compañeros y salir de las cocinas. "Más que nada quiero agradecerles, desde chica me di cuenta que esto me gustaba, no siento tener otra pasión. Obviamente voy a seguir estudiando y haciendo lo mejor para, algún día, ser colega de ustedes", cerró, emocionando también al jurado.