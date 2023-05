Eda y Serkan: avance del capítulo de este lunes

lunes, 8 de mayo de 2023 00:00

Momentos tensos comenzarán a vivirse en Eda y Serkan: ¿será que es amor?, la novela turca de las siestas de Telefe. La historia avanzará con una trama en la que los celos serán incontrolables por parte de Serkan y con las inseguridades perturbando a la pareja.

En el capítulo de este lunes, Eda le recriminará a Serkan sus silencios entorno a algo que le promete contar pero no lo hace. "Me preocupa verte tan mal y no dices nada. Te quedas callado conmigo", señalará la joven a lo que le aclarará que "nadie" puede hacerle daño.

Más tarde, todo el equipo del estudio de arquitectura compartirá una reunión que será por demás tensa, especialmente entre Serkan y Efe Akman. Es que este último querrá conocer los perfiles de sus empleados y será el momento en el que Serkan le ponga un freno sobre Eda.

"Piril es la más trabajadora, Engin dirige 3 construcciones, Selim es la mejor en relaciones públicas", le enumerará Serkan sin embargo Efe querrá saber cómo es Eda pero él le aclarará: "ella es asunto mío".

En la mesa de trabajo, Efe también querrá poner manos a la obra a un proyecto que es exclusivamente de Eda. "Escuché sobre el proyecto del hotel ecológico. Si tu lo deseas me gustaría hacer el paisajismo", indicará el hombre.

Sin embargo Serkan aclarará: "el proyecto es de Edad y la empresa no tiene nada que ver". "Tu te encargas de ese proyecto y ahora Efe te lo quiere quitar", lanzará sin embargo Efe mostrará el interés "de ayudar a Eda y trabajar todos juntos".

Más tarde, compartirán un almuerzo pero la paz se verá interrumpida por la mala relación entre ambos pero también entre Selin y Ferit. Sin embargo allí estará Ceren quien nuevamente se convertirá en el pilar de Ferit.

Pero esta buena química entre Ferit y la amiga de Eda no pasará desapercibida para Selin quien no podrá ocultar sus celos. Pero no será la única que advertirá esa relación. También lo harán las amigas de Ceren quienes la interpelarán para que les confiese lo que siente por él.

"Hablamos y ya, parece un buen tipo. Siendo justa, muy bueno", definirá Ceren sobre Ferit.