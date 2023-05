Amor de Familia: Fikri, el personaje que conmocionará rumbo al final

lunes, 8 de mayo de 2023 00:00

Amor de Familia comenzó a transitar sus últimos capítulos y con estos el final ya es inminente. La novela turca de las tardes de Telefe, cuyo título original es Bizim Hikaye, cursa su última semana en la pantalla y con esto se producirá un importante giro en uno de sus personajes.

La ficción tiene como protagonistas a Filiz (Hazal Kaya) y Baris (Burak Deniz), una pareja que debió enfrentar numerosos desafíos para estar juntos. En el camino hubo personajes que se sumaron y otros que fueron abandonando la historia. Sin embargo, otros se mantuvieron estables desde que se inició la historia.

Uno de ellos fue Fikri Elibol (Reha Özcan), el padre de Filiz, un hombre con problema de adicción al alcohol que siempre fue desentendido de la realidad de sus hijos. El padre de familia tuvo una importante inclinación a priorizar los recursos económicos sobre lo afectivo o la responsabilidad en el cuidado de sus hijos.

Pero a poco del final de la novela, este personaje atravesará una situación que conmocionará a todos. En el capítulo que se verá este lunes por Telefe, Fikri vivirá un problema de salud que lo dejará entre la vida y la muerte. Será en el momento en el que reciba las críticas de su hija Filiz por nunca ocuparse de ellos.

"¿No estás cansado de ocasionarnos problemas todo el tiempo. pronto tendrás un nieto y aún sigues cometiendo estupideces. He lidiado contigo esperando que tu comportamiento cambie. Pero todo ha sido en vano", recriminará Filiz a su padre quien al escucharla comenzará a sentirse mal.

Luego ella lanzará: "nos has utilizado a todos. Me llevaré a los chicos y nos mudaremos. Estoy cansada de esto... se robó el dinero de la escuela de los chicos y ahora no pueden ir a la escuela".

Tras estas palabras, Fikri caerá desmayado al piso y con esto comenzará una compleja situación. Es que el hombre sufrirá un paro cardíaco y de la mano de esto se darán una serie de situaciones que conmocionarán a los seguidores. ¿Sobrevivirá?, ¿morirá?, ¿cambiará su forma de ser?, ¿qué ocurrirá?. Habrá que estar atentos a los capítulos de esta semana.