"Sufro esto hace años": Cande Tinelli habló sobre su estado de salud

Candelaria Tinelli habló se defendió de los ataques que recibió en las redes sociales durante las últimas horas, en el marco de su aparición en el programa para hablar sobre su vida personal y laboral, en la que blanqueó si participará del Bailando de este año.

Tras esto, la influencer hizo un descargo en sus historias de Instagram, en las cuales escribió: “Me dicen que tengo la cara hinchada y desfigurada. Se ríen. Se burlan. ¿Me molesta? No. ¿Me influye? No. Pero porque hago terapia”. Y agregó: “Solo quiero aclarar que tengo una recaída en mi bulimia. Estoy pasando un momento chot*, por eso estoy así”.

No es la primera vez que la hija de Marcelo Tinelli habla sobre su salud, ya que desde hace varios años que sufre este trastorno alimenticio. Y, por ende, debe lidiar con los comentarios de parte de personas malintencionadas.

Por eso, Lele dejó una fuerte reflexión en sus redes sociales: “A mí, que sufro esto hace años, ya no me duelen estos comentarios porque estoy acostumbrada, pero cuidado a quién le dicen este tipo de cosas, porque quizá están atravesando una enfermedad mental o física y ustedes le arruinan un poco más la cabeza. Pueden herir. Pueden provocar cosas sin querer, muy feas. Sé impecable con tus palabras. Bye”.

Qué dijo Candelaria Tinelli sobre su posible participación en el Bailando 2023

En diálogo con un notero de Socios del espectáculo (eltrece), la hija de Marcelo Tinelli respondió si tendrá una participación en la nueva edición del programa de baile: “Uf, no sé. Estoy entregada a ciegas. Como no se sabe, prefiero no decirlo todavía”.

Además, habló sobre el futuro del certamen: “Mi viejo está muy feliz y muy tranquilo. Creo que hace mucho tiempo hace esto, nació con esto y sabe surfear la ola tranquilamente. Nadie desconfía de que pueda pasar algo malo, a lo sumo no habrá tanto rating pero él la va a romper”.