Se viene Relatos Salvajes 2: Damián Szifrón ya prepara el nuevo guión

sábado, 6 de mayo de 2023 00:00

Damián Szifrón estrenó su película Misántropo y habló con Jonatan Viale y el equipo en Pan y Circo, por Radio Rivadavia. El guionista, director y productor de cine recordó su paso por la escuela secundaria, donde ya había elegido especializarse en medios de la comunicación y rápidamente comenzó a dar detalles sobre su nueva película, que fue filmada en Canadá.

“Sentí que no iba a estar contento porque fue una película muy compleja de escribir, de financiar, de rodar, un camino muy luchado, muy combativo. Temí que la película se estrenara y que no reflejara o expresara determinada temática o sentimientos. No había estudio que quisiera hablar de esta temática de tiroteos masivos. Le dan luz verde a películas que no generen películas. La crítica hacia Estados Unidos no es la misma hecha por alguien que viene de afuera, pero cuando uno ve una película norteamericana no siente que sea extranjera como una sueca. Para que llegue una película china tiene que haber ganado un Oscar”, afirmó.

“Tenía una financiación muy endeble. Era una plata finita, después cayó la pandemia, se iba a filmar en Canadá, con 25 grados bajo cero, que te duelen los huesos. Con poco presupuesto y sin vacunas. Ya no se podía no hacer porque la película estaba vendida. Si decía ‘no lo hago’, me comía un juicio porque se compró ‘con el productor de Relatos Salvajes'. Redujimos nuestros honorarios para poder hacerla”, contó el productor, quien finalmente quedó muy conforme con el resultado final.

Szifrón explicó que “la misantropía es el desprecio por la humanidad. Tengo amigos que podrían ser calificados de misántropos, pero, en grados extremos, ha llevado a asesinatos en masa. La película muestra a un tirador disparando en la noche de Año Nuevo”.

Por otro lado, el director habló sobre la esperada película de Los Simuladores ya que está confirmada y que hace pocos días reunió a sus 4 protagonistas, que estuvieron dando su apoyo en la Avant Premiere de Misántropo.

“La película de Los Simuladores se estrena en algún momento de 2024. En un mundo ideal vacaciones de invierno 2024. Estoy escribiendo el guión. Van a haber locaciones internacionales, de Argentina para el mundo. ¿Qué van a resolver? Entre otras cosas, la inflación”, bromeó Szifrón, que recordó una frase que pone como ejemplo a Argentina y a Japón: “Argentina teniéndolo todo, no tiene nada. Japón no teniendo nada, tiene todo. Esto es porque falta imaginación. Falta una respuesta única. No se tiene que parecer a Finlandia. Siento que la respuesta podría ser revolucionaria y singular. ¿Qué es lo que podemos hacer con lo que somos y lo que tenemos? Nunca voy a terminar de aceptar que este país no puede mejorar o crecer”.

Por último, le consultaron sobre la posibilidad de una nueva película de Relatos Salvajes y reveló que está pensando cómo encararla: “Es un guión que estoy escribiendo. Desde que estrenamos en Cannes la primera, sentimos que podíamos. Son 6 relatos y tenía 12 o 14 escritos. El tono y la temática ameritan una continuación. Estoy trabajando en dos posibles continuaciones de eso ‘Mas relatos, más salvajes’, que transcurriría en Argentina íntegramente. Pero viajé tanto en estos últimos años que se me apareció otra idea que es ‘Planetas Salvajes’. Se pone más global. Tenrs episodios en distintos idiomas, en diferentes culturas y contextos. No sé si son dos películas, una misma o una trilogía. Pero digamos que hay un mundo en expansión con Relatos Salvajes”.