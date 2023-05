Pampita habló de un dibujo premonitorio de su hija Blanca: "¿Cómo no lo supe?"

sábado, 6 de mayo de 2023 13:15

El libro que Benjamín Vicuña le escribió a su hija fallecida, Blanca, titulado como "La niña que quería volar", dejó una serie de relatos inéditos sobre los momentos que vivió junto a Pampita y el resto de la familia, cuando la niña murió.

El trabajo, incluso, contiene palabras de la propia Carolina "Pampita" Ardohain, quien recordó aquel momento en uno de los capítulos del libro y habló de un dibujo premonitorio que su hija hizo antes de morir.

Noticias Relacionadas Nacho sacó a la luz el plan que mantiene con Marcos Ginocchio fuera de GH

“No hay día que no me sienta desesperada. Lo hice hoy. Las lágrimas no se acaban y los gemidos de dolor tampoco. Es como si el tiempo se hubiera detenido y mi cuerpo se moviera pero mi alma estuviera estancada en el fondo de un pozo ciego”, comienza escribiendo Pampita, texto que leyó Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo.

“Trato de distraerme porque siento el pavor al caer el recuerdo de la clínica. Si estoy desprevenida, cualquier cosa desata la tempestad. Las noches son malas. Me hacen dar vueltas en la cama y se me cierra el pecho”, continúa en el escrito.

En ese entonces, hace referencia a un dibujo que Blanca hizo antes de su muerte, en donde se ve una nena volando entre globos y corazones. “¿Acaso sabías que te irías? ¿Cómo no lo supe? Te hubiese besado y retenido entre mis brazos desafiando hasta a Dios", reveló la modelo, emocionada.

Y agregó: "Pero no me di cuenta. En cambio, te vi reír con tus hermanos a carcajadas, vivir intensamente, llena de amor… Y de repente, partiste”.

“Quedamos perdidos y sin rumbo. Así nos dejó tu vacío. Sé que estás bien porque no hay nadie mejor que vos para estar en el paraíso. Esa certeza la tengo y me llena de paz. Tantas caricias que nos regalaste, lecciones que aprendimos de vos y nos seguís enseñando. Princesa mía, vení a encontrarte conmigo en los sueños así charlamos un rato”, le pidió la modelo a su hija.