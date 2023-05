Nacho sacó a la luz el plan que mantiene con Marcos Ginocchio fuera de GH

sábado, 6 de mayo de 2023 15:05

Nacho Castañares, semifinalista de Gran Hermano, participó de una producción de fotos de la revista GENTE y confesó un plan que mantiene con el ganador, Marcos Ginocchio, luego de terminado el reality.

Los jóvenes se mantienen muy cerca debido a diferentes proyectos laborales que los llevan a viajar y cruzarse en diferentes destinos. Eso hizo que Nacho recordara cuánto extraña a Morita, la perrita que adoptó Marcos y que hace mucho no ve. Por eso, hizo un plan con el salteño.

"Ya le dije a Primo que, en cuanto tengamos unos días libre, viajo con él a Salta. En cualquier momento nos ven por allá", dijo el joven en el back stage de la sesión de fotos de la revista.

Además, contó que con los ex hermanitos tienen un grupo de WhatsApp aunque como se ven seguido, el chat no está muy activo.

"Nos vemos mucho en persona -por los viajes a Uruguay o las visitas que hacemos a radios y programas de televisión- asi que no está muy activo", aseguró.

Sobre contar si extraña o no estar en la casa, aseguró a CARAS que sí. "Obviamente no hablo del aislamiento pero sí de esos momentos de la convivencia -especialmente cuando nos divertíamos con los desfiles que hacíamos con los chicos, las competencias semanales y las charlas en la pileta- pero después lo pienso bien y creo que ya no podría encerrarme 5 meses otra vez", aseguró.