"Todo me cae mal”: Lola Latorre confesó que padece SIBO

viernes, 5 de mayo de 2023 20:08

"Me cae mal todo lo que como". Con esas palabras, Lola Latorre había confesado en las redes sociales que atravesaba un mal momento de salud. La hija de Yanina y Diego venía atravesando una situación que no era la mejor y se había expresado a través de su cuenta de Instagram, preocupando a muchos seguidores.

Este jueves, y tras una serie de estudios a los que se sometió, descubrió que padece el síndrome de Sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado (SIBO). A través de su historia en Instagram reveló: "el estudio que me hice los otros días, me dio positivo".

Luego le pidió a sus seguidores que le manden "todas las dietas" que tienen. "Mañana tengo una consulta con mi médico y tengo que ir a una nutricionista para hacer una dieta específica, eliminar los alimentos que tenga que eliminar y que me deje de pasar esto", aclaró refiriéndose a este viernes.

Una semana de dolores

Lola contó esta semana, a través de las redes sociales, que venía sintiendo dolores de estómago y que no sabía los motivos. “No sé qué le pasa a mi pancita, me vengo sintiendo súper mal, ahora con Feli (por su novio) vamos a cenar y no sé qué comer, todo me cae mal”, explicó.

Luego, en otra ocasión, explicó: “estoy teniendo muchísimos dolores de panza, se me hincha un montón, me cae mal todo lo que como y la estoy pasando mal. No sé que tengo o qué me cae así, pero literalmente todo me hace mal. Este estudio detecta un sobrecrecimiento bacteriano”.

“Me venía sintiendo súper mal así que dije bueno voy a hacerme este estudio. Tuve que hacer 12 horas de ayuno y literalmente no podía ni comer ni tomar nada. Después te dan un líquido para tomar que es demasiado feo, te dan ganas de vomitar. Es horrible. Y te dan para hacerse un buche como si estuvieses en el dentista", agregó.

En aquella ocasión subrayó: “Tuve que hacer un ayuno de 12 horas y el día previo una dieta donde no podés comer ni lácteos, ni frutas ni verduras, ni legumbres, ni gaseosa, ni alcohol. Nada de nada. El previo es fiaca porque con la dieta no podés comer nada. Solo comí huevo y proteínas, carne y pollo. Aunque obviamente estoy contenta porque no hay nada mejor que conocerte, y con este estudio definitivamente sabré que tengo”.