Nuestro Amor Eterno: Esma, el personaje que quedará en el centro de la historia

viernes, 5 de mayo de 2023 00:00

Esma (Ipek Bilgin) es sin duda uno de los personajes emblemático de la novela Nuestro Amor Eterno. La ficción turca de las tardes de Telefe, cuyo título original es Istanbullu Gelin, transita un camino en el que sus personajes están en paz con sus parejas y con las decisiones que toman pero hay una figura que comienza a no encontrar el rumbo: la Sultana.

La historia avanza con el capítulo original 78, de los 87 que tiene toda la ficción, y con esto se vienen fuertes cambios y simbronazos que sorprenderán a todos. Es que poco a poco el personaje de Esma quedará en el ojo de la tormenta y el alzheimer que padece marcará su destino.

El capítulo de este viernes será clave en este giro que la terminará poniendo en el centro de la historia. Serán sus hijos quienes irán generando en ella un desgaste y quiebre que luego conmoverá a todos los espectadores.

En el episodio que se verá este viernes, Faruk (Özcan Deniz) hablará con su madre a quien le pedirá que lo vea como un hijo más no como el pilar de la familia. "Estoy tratando de ver por mi y me está costando mucho. Juntos hemos conducido esta familia. Tu a tu edad lograste cosas grandes pero permíteme hacer mi propia vida y encontrarme", le indicará ante la mirada sorprendida de su madre.

Luego le enviará tranquilidad: "nada malo ocurrirá en mi ausencia. Date cuenta que ninguno perdió su camino, al contrario todos lograron éxitos en el transcurso de sus vidas".

Osman (Güven Murat Akpinar) recriminará a su madre por haberse metido entre él y Anastasya (Elena Viunova). "Creí que no ibas a estar decidiendo por los demás, pensé que habías cambiado. ¿Por qué esta insistencia después de haber sufrido por tu intervención en el pasado?, ¿pensé que ibas a vivir tu vida?", apuntará Osman quien le pedirá que no se meta más en su vida.

Por su parte, Fikret (Salih Bademci) también se sumará a la crítica y le dirigirá palabras muy duras: "Veo en tu semblante que el día no es como tu quisieras completamente. Te advierto que no te voy a endulzar el día, sólo estoy para tí. Me gustaría quedarme y decirte 'voy a quedarme y solucionar los problemas' pero por más esfuerzos que haga no te quedarás satisfecha. Pero yo no soy Faruk".