Laurita Fernández reveló un momento con su novio: "Él me lo recontra entiende"

viernes, 5 de mayo de 2023 00:00

Laurita Fernandez cursa un gran momento de la mano de su debut como "Maestra Miel" en el musical Matilda, propuesta que, según reveló, la entusiasma y le hace vivir un gran presente.

Sin embargo, en una entrevista íntima con Caras, la bailarina también habló de su vida personal y se refirió a Claudio Brusca, su novio con quien está desde hace ya varios meses y convive.

“A veces llego a casa y sigo practicando, por ahí ese proceso se vuelve un poco egoísta, el que está al lado lo tiene que entender y él me lo recontra entiende”, adelantó la rubia.

"Se te ve muy enamorada de todo lo que es el musical, de tu personaje, pero también sabemos que estas enamorada en tu vida personal, ¿tu novio influyó en algo o te ayuda con la construcción de tu personaje?", le consultaron en la entrevista.

"Me ayuda acompañándome, a veces llego y él cocinó la cena y me espera. Es lo más, me acompaña un montón, más que nada en el proceso de ensayos porque estamos todos los días ocho horas ensayando", dijo.

Y agregó: "Son más de esas ocho horas porque uno llega a casa y seguís maquinando, practicando y por ahí proceso se vuelve un poco egoísta. Y el que está al lado lo tiene que entender y él me lo recontra entiende. Me acompaña un montón".

"Ahora ya se sabe todas las canciones, ya está para hacer un reemplazo porque lo vuelvo tan loco que tiene todos los temas en la cabeza", sostuvo respecto a su pareja.