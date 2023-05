Jorge Rial recibió el alta médica y habló de su salud: "Todo no será igual"

viernes, 5 de mayo de 2023 13:08

Jorge Rial recibió el alta médica y lo compartió con sus seguidores de Instagram al publicar la foto de su cama vacía en la clínica Del Country de Bogotá, en Colombia, donde permanecía internado desde el fin de semana pasado cuando sufrió un infarto durante sus vacaciones y tuvieron que colocarle un stent.

"Este fue el campo de batalla durante cinco días. Lo pude abandonar porque hubo mucha gente que me acompañó. Muy cerca y a la distancia. Momento de tristeza, cansancio pero también de descubrimiento", escribió el conductor.

En la misma línea, reflexionó: "No tenemos control de absolutamente nada. Sólo de cómo llegar. No cuándo, ni cómo ni dónde. Ahora a seguir en el camino porque Dios me dio otra oportunidad".

Y agregó: "A relamer las heridas que me dejó este pequeño pero intenso viaje, a curar el alma y el cuerpo y tratar de entender todo. A seguir recuperándome".

"Pronto estaré por ahí. Pero ya todo no será igual. Es imposible. Ya podré ir armando este rompecabezas que me regaló la vida", concluyó Rial, quien estaría regresando al país este sábado, si todo continúa bien.