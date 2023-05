Holder de GH se descargó luego de la viralización de su video erótico: “Mi cuerpo es arte”

viernes, 5 de mayo de 2023 13:15

El ex participante de Gran Hermano 2022 Tomás Holder realizó un descargo en redes sociales tras la viralización de un video erótico suyo junto con una creadora de contenido de ese tipo.

En primer orden el joven aclaró que no fue él el que difundió el video. Luego, dijo que no le molestaba que se haya hecho público, pero que lo lamentaba, porque algunos algunos menores de edad lo pudieron haber visto.

"¿Qué onda gente? ¿Cómo están, todo bien? Bueno, quería aclarar un par de cosas", fueron las primeras palabras del primer eliminado de Gran Hermano 2022.

A continuación, Holder expresó: "Se filtró un video mío teniendo relaciones sexuales con una persona. La gente me pregunta si lo subí yo o no. Y no, yo no lo subí".

"¿Me molesta? No, a mí no me molesta porque soy partidario de que mi cuerpo es arte, siempre lo dije, es un cuerpo humano. O sea, no es nada raro. Es sexo, es normal", siguió en una historia en su cuenta de Instagram.

"Si por ahí me molesta que yo al tener seguidores más chicos, que chicos vean eso. De mi parte por ahí no me siento del todo cómodo. Les pido perdón si tuvieron que ver eso, si se ofendieron o si algo", agregó.

"Pero bueno, nada, salió del alcance de mis manos. Y hay gente que por un poco de fama hace lo que puede. Así que nada, gente, eso, gracias", finalizó.

El video de Holder se viralizó en las últimas horas. En el mismo se lo ve teniendo relaciones sexuales con una joven llamada Agustina, también conocida como La Tana, quien crea y vende contenido erótico.