Habló la mujer del video íntimo de Tomás Holder: "La pasamos terriblemente rico"

viernes, 5 de mayo de 2023 00:00

Tomas Holder, el primer concursante eliminado de la edición 2022 de Gran Hermano, estuvo en el foco de la tormenta en las redes sociales, después de que se conociera un video íntimo con una joven.

El rosarino fue tendencia este miércoles y jueves en Twitter, desde donde se conocieron cientos de comentarios y memes respecto de las imágenes. Luego del fenómeno en redes, apareció la joven protagonista del video con Holder y habló de todo sobre el encuentro con el ex hermanito.

"Estuve cuatro días en su departamento, conectamos muy bien y la pasamos muy rico", comenzo relatando Aguz, en una entrevista con LAM. "Fui a una fiesta y nos conocimos (...) Empezamos a chamuyar y nos vimos al día siguiente", agregó.

"Hablando me di cuenta de que no es para nada como se muestra en las redes. Es un ser re dulce y bueno. Eso me atrapó un montón", cerró Aguz La Tana.

Por otra parte, Aguz se explayó vehemente sobre su experiencia con Tomás Holder: "¡En estos cuatro días de convivencia la pasamos terriblemente rico!"

"Hicimos contenido para ustedes. Bueno, para mí y para él, pero lo comparto con ustedes", finalizó la morocha.