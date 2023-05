Amor de Familia: avance del capítulo de este viernes

viernes, 5 de mayo de 2023 00:00

Amor de Familia cada vez está más cerca del final y con esto la historia de Baris (Burak Deniz) y Filiz (Hazal Kaya) van transitando los momentos más intensos. La ficción turca de las tardes de Telefe, cuyo título original es Bizim Hikaye, se despide de la televisión la semana que viene y con esto, una de las ficciones más vista en Argentina dirá adiós.

La novela permaneció al aire casi ocho meses, en los que transitó desde el dolor de muertes abruptas de personajes importantes hasta la alegría de encontrar el amor o el drama de pasar de la riqueza a la pobreza en un segundo. La historia tuvo todos sus condimentos y ahora transita el momento en el que sus protagonistas se separaron por los celos pero están en el proceso de reconciliación.

En el capítulo de este viernes, Tufan (Mehmet Korhan Firat) se enteró que Tülay (Nesrin Javadzadeh) vendió su casa sin avisarle previamente y con esto se tendrá que ir del lugar a la fuerza. El hombre tenía la esperanza de que ella volviera con él pero la relación ya no tiene marcha atrás. Sin embargo, hay alguien que estará al lado de Tufan de manera incondicional: Ferda.

Por otro lado, Deniz (Melisa Döngel) ya no ocultará el malestar que le genera que su novio Rahmet (Yagiz Can Konyali) esté tan cerca de otra joven, Pelin (Buse Meral), y se lo hará saber en la universidad donde él trabaja. "Se graduó como la mejor de la clase y no tiene novio. Es ambiciosa y está sola. ¿Sabes qué significa?", advertirá Deniz.

Luego, sin más rodeos, le advertirá que se alejará porque está "cansada de esta situación". Sin embargo, al salir de la oficina de Rahmet, se encontrará con Pelin que verá que la rubia sale de ahí, cuando está prohibido el ingreso de todo aquel ajeno al personal docente. Además caía una advertencia sobre Rahmet de que se tenía que alejar de Deniz, algo que parece no cumplió.

Lejos de todo esto, Filiz le pedirá perdón a Baris y se mostrará muy arrepentida por la desconfianza y celos que la invadió. La joven reconocerá que se equivocó e irá a su consultorio para hablarle de su novio en tercera persona.

"Soy obstinada, pero amo mucho a mi esposo. Por eso cuando tengo miedo, suelo hacer cosas muy estúpidas. Me equivoqué, lo se, hice tonterías y él se fue. Ahora estoy intentando que me perdone y vine acá para saber el sexo de mi pequeño bebé", le dirá a Baris en su consultorio.