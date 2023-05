Zaira Nara, filosa: “no saben un 70% de lo que pasó en el Wandagate”

jueves, 4 de mayo de 2023 14:09

Zaira Nara acudió como invitada al programa Noche al Dente, que conduce Fernando Dente, por América, y se animó a responder a todas las preguntas que le hizo el conductor. Dente le consultó cuál es el porcentaje que sabe la gente sobre lo que pasó realmente hace un año y medio atrás cuando Wanda Nara denunció públicamente que su marido, Mauro Icardi, le había sido infiel con Eugenia “La China” Suárez.

“No saben un 70% de lo que pasó realmente en el Wandagate”, aseguró la modelo, que tiene todos los detalles de lo ocurrido También se refirió al estilo que adoptó el futbolista, luego de conocer a su cuñado, Jakob Von Plessen. "¿Comparten el gusto con tu hermana por los hombres con boina?", preguntó Dente.

"Mauro tuvo una etapa gauchesca pero ya la dejó. Volvió a sus raíces, a él le gusta mucho la tierra, la vida de campo. Hubo un momento en el que sólo se vestía con alpargatas. Esto pasó después de que hizo unos viajes a la Patagonia. Le quedaba bien el look igual", dijo la menor de las Nara.

Zaira también destacó que ella es mucho más tranquila que su hermana y que no suele enojarse por nada. Sin embargo, destacó que hay dos personas que la conocen realmente enojada: su mamá y su hermana.

Sin embargo, ella afirmó que es muy divertida: “Nunca me emborraché en mi vida. Me pongo divertida y la quedo ahí”. También contó que ahora que su hermana está morocha, mucha gente le dice “Wanda”. Eso le ocurrió hace pocos días cuando fue a ver a su sobrino mayor, Valentino, en su entrenamiento en River Plate: “Antes me decían Wanda, imagínate ahora”.