"Paren un poco": choque entre fans de Marcos Ginocchio por su perfil en Wikipedia

Marcos Ginocchio es tendencia en Twitter y no precisamente por su carrera como modelo o posible incorporación a "Margarita", la nueva novela de Cris Morena. Es que fans (y no tanto) están editando su perfil de Wikipedia con información que no sería fidedigna.

Eso generó reacciones entre sus seguidores que se quejaron en Twitter. Incluso comenzaron a arrobar a Marcos y a su representante para que frenen las actualizaciones: "Listo basta @marcosginocchio @MarcosPeerez_ @leocagli alguno podría decir algo respecto al Wikipedia de Marcos que están editando mal con info falsa, en este momento".

"En serio, son datos de él, posta, no pongan cualquier boludez que se les ocurra", se quejó otro usuario. "Si quieren apoyar la carrera de una persona como Marcos; que es un ser de buen corazón ; humilde, genuino, amable y respetuoso. Dejen de escribir pavadas en su información privada de Wiki; lo perjudican con este tipo de cosas. Si les importa un poco… Paren un poco…", señaló el perfil Telefe Fan.

No obstante, la plataforma ya advirtió las modificaciones y colocó un anuncio: "Artículo o sección sin relevancia enciclopédica aparente. El asunto o la redacción hacen pensar que debería borrarse. Por favor, añade argumentos o edita el artículo, basándote en referencias a fuentes fiables e independientes. De no ser así, podría ser borrado en 30 días desde la colocación de este aviso". ¿Salvarán el perfil del Primo?