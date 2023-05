Sabrina Rojas liquidó a "Tucu" López: "no lo pienso perdonar"

miércoles, 3 de mayo de 2023 12:33

Sabrina Rojas se separó de Luis "El Tucu" López, luego de que saliera a la luz un supuesto affaire del locutor con una joven en un boliche de Córdoba. Damaris Cané contó detalles del encuentro en Zebra y la actriz se sintió muy descuidada por su pareja.

Si bien él aseguró que sólo estuvieron charlando en el boliche y que no pasó a mayores el encuentro, a Sabrina no le gustó nada y decidió dar por finalizada la relación que tenía desde hace más de un año y medio con el locutor.

Tras la ruptura, la actriz viajó a Puerto Rico a visitar una amiga y descansar. Y, ¿por qué no? Plantearse qué hará en el futuro, dada la insistencia de su ex por volver a estar juntos.

A su regreso, le preguntaron a Sabrina si pensaba volver con el Tucu porque se habían vuelto a seguir en redes sociales y él no dejó de escribir mensajes que evidenciaban que iba por la reconquista. “Así de duro te ando pensando todos los días”, fue uno de los mensajes que compartió en sus redes sociales.

Sin embargo, la actriz no dio el brazo a torcer: “No lo pienso perdonar. Hizo mucho daño. Más allá de que volvimos a hablar, hoy no me siento bien”.

Sabrina Rojas apostó a esta relación tras haberse separado de Luciano Castro, con quien tuvo a sus hijos: Esperanza y Fausto.