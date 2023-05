Karina "La Princesita" compartió un mensaje en las redes sociales y alarmó a sus seguidores

miércoles, 3 de mayo de 2023 00:00

Karina" La Princesita" generó preocupación en las redes sociales al publicar un misterioso mensaje en sus stories de Instagram. La artista comparte cada uno de los momentos alegres que vive en el ambiente artístico. Sin embargo, esta fue la excepción ya que los fanáticos quedaron sorprendidos con el mensaje que dejó la cantante en las redes.

“A mí tampoco me gustan los grises. No quiero más gris...” fue la frase que escribió la famosa en Instagram. Esto despertó la curiosidad y asombro en los fanáticos que no entendían qué podía estar sucediendo con la cantante.

Foto: captura Instagram

La artista no brindó mayores detalles sobre lo que podía estar padeciendo, pero muchos apuntaron que podía tratarse de alguna situación sentimental.

Luego, en el transcurso de la jornada, sumó un nuevo posteo "no esperes que las personas adivinen cómo te sientes, comunica tus necesidades emocionales".

Foto: captura Instagram

Vale destacar que la cantante está en su mejor presente con la música, pero los seguidores siguen intrigados sobre quién puede ser la persona ala que están dedicados esos mensajes.