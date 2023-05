Amor de Familia: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 3 de mayo de 2023 00:00

Amor de Familia, la ficción turca de las tardes de Telefe transita sus últimos capítulos y con esto la historia va llegando a su fin. La novela, cuyo título original es Bizim Hikaye, se despedirá de la pantalla la semana que viene y los dramas acompañarán hasta el último momento.

En los episodios que se vieron esta semana, Filiz (Hazal Kaya) no puede ocultar sus celos de Baris (Burak Deniz) y eso la llevó a tener varias peleas y situaciones muy tensas donde el amor quedó en un segundo plano. Paralelamente, Fikri (Reha Özcan) se metió en un nuevo problema con su sobrino pero esta vez terminó secuestrado por unos malvivientes que buscan hacerse de la fortuna que él dijo tener.

En el capítulo que se verá este miércoles, Tufan (Mehmet Korhan Firat) recibirá una llamada de Tülay después de que él le envió un poema. "Creí que me darías otra oportunidad", lanzará él por teléfono quien luego le confesará que es lo que más quiere y no puede vivir sin ella.

Por otro lado, Rahmet (Yagiz Can Konyali) cruzará a Baris a quien culpará de haber engañado a Filiz. Pero él no entenderá de qué habla, porque lo único que hizo fue ir a un congreso de medicina con su compañera.

"Vienes a reclamarme porque mi conducta no te parece adecuada. Pero esto llegó a mi límite", responderá Baris quien luego destacará que el embarazo de Filiz ya lo llevó a un plano de intolerancia. "He intentado tener paciencia con sus cambios de humor y ahora no quiero tus reclamos", confesará.

Luego, Baris se mostrará ante Filiz decepcionado de ella a quien finalmente le pedirá un alejamiento porque siente que no hay confianza entre ambos. "Esto es una farsa", apuntará Baris para luego indicarle que buscará sus cosas para irse de la casa.

Finalmente un nuevo problema se abre entorno a Rahmet. Es que, por recomendación del profesor universitario, se alejará de Deniz y en este contexto, Pelin ocupará un lugar importante para hacerlo reaccionar del rol de aquella chica en su vida. "Eres tan tonto que desaprovechas las oportunidades por estar con tu novia", señalará la nueva residente quien le recomendará: "si fueras tan inteligente te rodearías de personas que te ayuden, no que te limiten. Por eso creo que eres un completo tonto".