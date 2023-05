"Despojada quedé": Silvina Escudero le dijo adiós a "Pasaplatos Famosos"

lunes, 29 de mayo de 2023 21:34

Silvina Escudero es la nueva eliminada de "Pasaplatos Famosos", el certamen gastronómico de ElTrece, tras perder en la definición frente a Gabriel Oliveri.

“Bueno, nos estamos acercando al final de Pasaplatos Famosos, está Gabi Oliveri del equipo Verde, Sil Escudero del equiopo Naranja, uno de ellos dos hoy queda eliminado de la competencia”, arrancó Paula Chaves antes de la definición.

“Está bueno que tengan en cuenta que uno desde este lugar juzga platos, no gente, y yo tengo que ir a lo que vi, lo que comí”, comentó Guillermo Busquiazo, antes de dar su veredicto.

“Tuvimos un plato prácticamente sin fisuras, que fue una cuestión más definida por gusto personal, y un plato que tuvo alguna fallita, que fue por ahí alguna papa cruda y algún tomate que le faltó”, siguió el chef.

“El participante que abandona hoy la competencia es Silvina”, comunicó luego su decisión. “Silvina Escudero, lamentablemente queda eliminada. Es un detalle mínimo”, comentó la conductora.

“La verdad que no sé cocinar, y me hubiese gustado seguir para aprender mucho más, porque en los dos que hice aprendí un montón”, analizó Silvina. “Pero bueno, me seguirá cocinando mi marido, así que yo ya no voy a aprender más”, agregó con humor.

“Despojada quedé”, cerró entre risas, luego de entregar su delantal de cocina.