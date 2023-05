El enojo de Cinthia Fernández con una familia a la que ayudó: “Por eso me cuesta donar”

domingo, 28 de mayo de 2023 19:33

Cinthia Fernández ayudó a una pareja que, a raíz de la fuerte tormenta que azotó a parte de la provincia de Buenos Aires, había perdido todo.

La panelista de Nosotros a la mañana (eltrece) había contado al respecto que “en el programa pasaron cosas increíbles: empezamos con una nota a una pareja que nos contó que se le había caído el techo de la casa por la lluvia; perdieron todo y ella está embarazada”.

Debido a esto, a través de sus historias, Cinthia contó cómo habían realizado una colecta para poder ayudarlos. En un principio, el objetivo era recaudar dinero con $300. Finalmente, lograron juntar una cifra millonaria debido a la nota que le hicieron en la televisión.

“Empezamos a pedir colaboraciones pensando que íbamos a recaudar 250 mil pesos, que es un montón de plata, pero llegamos hasta los tres millones. La moraleja es que hay que estar felices y agradecidos. Piel de gallina lo que pasó con la gente, la ayuda y la solidaridad de todos y lo que logramos en 20 minutos con una nota de televisión”, dijo la panelista en las redes sociales.

Pero la mediática desató su furia cuando se enteró que la misma familia había estado en otro canal de televisión para pedir ayuda. Aprovechó para mostrar su indignación en sus redes sociales: “¡No puedo creer que salió por Telefe la pareja que ustedes le juntaron la plata pidiendo más!”. Me llega este mensaje y me llegan varios así. Me rompe el corazón. Todo bien. Si realmente pasó esto, es una pena”, expresó.

“Por eso a veces me cuesta mucho donar o donar la ropa de mis hijas a personas que no conozco porque las terminan vendiendo. O dono chapas y las terminan haciendo plata y no terminan reparando... Me ha pasado una cosa y también me ha pasado de gente buena fe que utiliza la ayuda de la gente”, continuó.

Por último, la mediática cerró su mensaje de manera contundente: “Si es así lo lamento, porque no entendieron nada, y no estaría bien que siguieran pidiendo porque es más que suficiente. Pero bueno, no sé”. Y dejó un mensaje irónico al respecto: “A mí me está lloviendo acá arriba, en el vestidor y en el baño. Si quieren dejo mi alias”.