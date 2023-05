Conocé las dos novelas turcas que Telefe podría sumar a sus tardes

domingo, 28 de mayo de 2023 15:28

Telefe se caracteriza por su "buen ojo" para las novelas turcas y las producciones elegidas son bien recibidas por el fandom. Ante el inminente final de "Nuestro Amor Eterno" y en la previa de conocer la programación de junio, en redes sociales se recordó que el canal compró do prometedoras producciones, el año pasado.

Una de ellas es "Ada Masali: El cuento de la isla". Relata la historia de Haziran es una mujer trabajadora que vive en Estambul. Un proyecto laboral la llevará a hacer las maletas y viajar hasta la isla de Esmirna, todo lo contrario a su hábitat natural. Allí conocerá a Poyraz, un joven nacido y criado allí con una forma de ver la vida muy diferente a la de ella. Pero el destino es caprichoso y sus caminos se cruzarán con un gran secreto de por medio.

De los creadores de "Eda y Serkan, ¿será que es amor? (Love is in the air)", la serie narra el apasionado romance entre una joven cosmopolita y un apuesto isleño. Alp Navruz y Ayça Ayçin Turan encarnan a los protagonistas de esta ficción rodada en diversos enclaves del golfo de Esmirna.

"El cuento de la isla” ha tenido gran aceptación en Turquía, lo cual le ha servido para cruzar fronteras y llegar a varios países del mundo como España y algunos de América Latina. Su último capítulo se emitió en diciembre de 2021 y hay una curiosidad: sólo tiene 25. Acerca de su duración, es cercana a las 2 horas reloj, tal como caracterizan a las series turcas.

Por otro lado, está "Amor, Lógica, Venganza" o también conocida como "Olvídame si puedes". Se trata de una adaptación del drama surcoreano “Cunning Single Lady" y fue estrenada en junio de 2021 en Turquía.

Esta comedia romántica está protagonizada por Burcu Özberk e Ilhan Sen. También son parte del elenco Melisa Döngel, actriz que dejó su papel de Ceren en “Eda y Serkan (Love Is in the air)” para aceptar este proyecto, y Burak Yörük.

Narra la historia de Esra Erten (Burcu Özberk) y Ozan Korfali (Ilhan Sen), quienes se casan siendo muy jóvenes, pero por diferentes motivos terminan divorciándose. Años después, sus caminos se vuelven a cruzar y cada uno se encuentra en posiciones muy diferentes. Esra se encuentra desempleada, mientras que Ozan pasó de ser un chico tímido a convertirse en el director ejecutivo de una importante empresa.

Esra empieza a trabajar en la compañía de Ozan, por lo que se ven obligados a relacionarse. Poco a poco se irá descubriendo cuál fue la razón de su separación años atrás y se podrá ver que donde hubo fuego, siempre quedan cenizas. Sin embargo, no están solos, en la empresa también veremos a Çalga y Çinar, dos hermanos que no pondrán nada fácil el camino de la reconciliación de la expareja.

También se trata de una historia corta, en relación a las novelas que suele emitir el canal ya que tiene 26 capítulos de 120 minutos.

¿Cuál llegará a la pantalla de Telefe?