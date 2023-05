Con todo: exGran Hermano estrena programa en Telefe y también trabajará en el exterior

domingo, 28 de mayo de 2023 15:50

Aunque sigue a la espera de recuperar su cuenta de Instagram, Nacho Castañares está listo para estrenar su programa en el streaming de Telefe y comentó a sus seguidores que se viene nuevos proyectos.

Es que el subcampeón de "Gran Hermano" reveló a sus seguidores en Twitch que tiene una propuesta laboral muy interesante en Uruguay. "Los viernes se viene algo copado allá. Por ahora no puedo contar", señaló.

uD83DuDCC5 NACHO INFORMA SUS HORARIOS DE STREAM



-De LUNES a JUEVES en #FueraDeJoda de 19hs a 21hs.

-Esos mismos días va a hacer un POST-STREAM en su canal a las 22:30hs.

-Los viernes se viene algo relacionado a Uruguay (presencial) pero no puede mencionar mucho sobre eso. pic.twitter.com/7apmtaBh6R — TRONK (@Tronnk_) May 28, 2023

En tanto, sí se comprometió a un post stream tras el programa que compartirá con "exhermanitas", de lunes a jueves, desde su canal para hacer repercusión del contenido y seguir en contacto con sus seguidores.

En su transmisión de Twitch, Nacho lamentó que aún no puede recuperar su cuenta de Instagram y no sabe por qué se la suspendieron. "No quiero perder los recuerdos; más allá que es una fuente de trabajo", relató.

uD83DuDEA8 NACHO comienza su STREAM y habla de todo lo que ocurrio con su @instagram y explica como se enteró de su cuenta suspendida#FreeNacho pic.twitter.com/YH2SwcvMkh — TRONK (@Tronnk_) May 28, 2023

Un estreno prometedor

Telefe lanza un nuevo contenido de streaming en sus canales de Twitch y YouTube. Desde el lunes 29 de mayo, Julieta Poggio, Nacho Castañares, Daniela Celis y Lucila “La Tora” Villar vuelven a juntarse para estar al frente de "Fuera de Joda".

De lunes a jueves a las 19 hs. en vivo por los canales de Twitch y YouTube de Telefe, el grupo de amigos que se formó dentro de la casa más famosa se suma a una propuesta divertida y descontracturada.

Todas las tardes, para compartir un momento juntos e interactuar con sus seguidores, donde el público podrá sentirse parte de ese grupo que vio nacer dentro de Gran Hermano. Saber qué piensan y hablar de todo, con actualidad, música, humor, juegos y grandes invitados. Además, en todas las redes sociales de @telefe (Facebook, Instagram, Twitter y TikTok) podrán verse los mejores momentos del programa, destacó el canal.