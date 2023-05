Sorpresa: Jey Mammon reveló los nombres de los conductores y panelistas que llevaría a juicio

sábado, 27 de mayo de 2023 17:53

Tal como lo había preanunciado, Jey Mammon ahora reveló los nombres de los conductores y panelistas que llevará a juicio por la forma en que trataron la acusación en su contra por abuso sexual que formuló Lucas Benvenuto. El humorista mostró su enojo en una entrevista y aseguró que no tendrá miedo en seguir adelante con los famosos de un reconocido canal.

Tras el tratamiento que hicieron algunos famosos del tema, el conductor de La Peña de Morfi mostró su enojo y descontento por los términos que utilizaron y por cómo dejaron a su persona en cada uno de los programas. Por ello, resaltó que decidió escribir una por una las palabras con las que lo etiquetaron y reveló el nombre de los panelistas y conductores que llevará a juicio.

En una entrevista con Infobae, Jey sostuvo que Ángel de Brito, Flor de la V, Yanina Latorre, entres otros, serían los que no habrían tomado el caso con el tratamiento que él considera que debería ser el adecuado.

El humorista reclama una compensación económica, pero la finalidad de esta acción no tiene que ver con el dinero, sino con la intención de aclarar lo que sucedió.

"Estoy en una que no se la deseo a nadie. Yo no quiero competir con dolores ni con angustias de nadie, pero no sé si hay algo igual a esto. Es como estar muerto en vida", remarcó Jey.