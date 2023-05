"Me gusta el arte y...", el posteo de un participante de Masterchef que se llevó todas las miradas

sábado, 27 de mayo de 2023 19:38

Antonio López cautivó al público con su emotiva historia de superación. El joven llegó a Masterchef (Telefe) con un plato que emocionó a los tres jurados que rápidamente le aseguraron su pase como participante. Luego, con cada una de sus recetas siguió conquistando el paladar de los profesionales y logró afianzarse en el programa. Sin embargo, una mala jugada el pasado domingo lo dejó fuera de juego y se encuentra en instancia de repechaje para jugarse una nueva posibilidad para seguir en el programa conducido por Wanda Nara.

El joven salteño cuenta con más de 200 mil seguidores que le mostraron su apoyo en Instagram y están expectantes por saber si volverá o no al programa de cocina. El participante agradeció a todos por el apoyo y aseguró que seguirá luchando para dejar a su provincia en lo más alto.

Foto: Instagram

En su última publicación, el joven destacó que "me gusta el arte, práctico muchas cosas, me gusta crear y dibujar con los platos". Y agregó que "cuando me sienta seguro de un plato lo subiré con su receta, por ahora estoy experimentado".

Además, resaltó que "me dijeron que piense en grande y eso estoy haciendo". Rápidamente, el salteño recibió miles de like e incontables comentarios entre los que predominaron los buenos deseos y mensajes que apoyo.

Una de las cosas que le resaltó el jurado a Antonio es que debe ser más seguro de cada una de sus preparaciones. Remarcaron que tiene un gran talento, pero debe seguir trabajando para llegar al éxito.