Sin vueltas: el sincericidio de la hija menor de Paula Chaves sobre "Pasaplatos Famosos"

viernes, 26 de mayo de 2023 00:00

Paula Chaves está de regreso en la televisión, esta vez en una nueva casa. Es que pasó de Telefe al ElTrece para conducir la edición especial de "Pasaplatos Famosos" por dos semanas. El programa gastronómico se ubica segundo en el rating de su horario, detrás de las novelas turcas de su ex canal. Mientras disfruta de su regreso, la modelo y también actriz compartió un mensaje sincero de Filipa, su hija menor.

Mientras veía el programa junto a ella y su esposo, Pedro Alfonso, grabó un segmento que terminó siendo imperdible y con protagonismo absoluto de la pequeña, que es mimada por sus fans por su espontaneidad y picardías. "Te extraño mucho, mucho, mucho", se le escucha decir. Cuando Paula le pregunta a quien se refiere, ella aclara: "a papá. Que no vaya a teatro".

La modelo se ríe de la confesión de la pequeña pero vendría otra más, cuando ella le pregunta: "¿Te gusta que mamá esté en la tele?". Filipa no duda: "no, no me gusta". Al instante, la conductora le consulta: "¿dónde querés que esté?".

Fili, sin dejar de moverse, le responde: "acá, en la casa". Tentada, Paula está frena la grabación enfocando la pantalla de la TV en la que están viendo su programa.

Lo cierto es que Paula llevaba varios meses sin tener pantalla y se dedicó a su familia y al modelaje, siendo cara de varias marcas. Además, se sumó a "Un plan perfecto", la obra de Pedro Alfonso con la que ahora están recorriendo el país.