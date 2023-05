Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este viernes

viernes, 26 de mayo de 2023 00:00

La preocupación nuevamente marcará a los personajes de Nuestro Amor Eterno, la ficción turca de las tardes de Telefe. La novela, cuyo título origianl es Istanbullu Gelin, avanza con momentos muy intensos con Esma (Ipek Bilgin) transitando el alzheimer.

En el episodio de este jueves, toda la familia se sentirá preocupada por las reacciones impensadas de la "Sultana". Es que la mujer dejó de reconocer a todos los de su entorno. Sucedió cuando fue a visitar a Senem (Neslihan Yeldan) para conocer qué ocurrió con Süreyya (Asli Enver) en el pasado y el motivo del distanciamiento entre ambas. En ese contexto, sufrió una pérdida de la noción del tiempo y espacio, y más tarde confundió a Ipek (Dilara Aksüyek) con una empleada y a Süreyya con una amiga.

En el capítulo de este viernes, Garip (Tamer Levent) que sentirá que la pierde y no podrá contener las lágrimas. "Nos falta mucho, quiero que disfrutemos nuestra vida. Esta vez, tenía que aferrarme a tí. Pero de nuevo te me escapas y no soy tan fuerte para eso", expresará.

Luego Süreyya le contará a Faruk (Özcan Deniz) lo ocurrido con su madre. "Tu mamá fue a ver a mi tía a su casa. De un momento a otro no pudo reconocerla. Además pensó que yo era Kimek. Tuve que llevarla a la mansión", narrará Süreyya destacando que "no sabe la gravedad de lo que sucedió".

Más tarde reconocerá que todos sabían que éste era el camino que transitaría con la enfermedad pero cuesta aceptarlo. "Estoy muy consciente de que nos advirtieron que esto sucedería pero ¿no crees que es muy pronto?", preguntará.

A partir de ahora la enfermedad seguirá en aumento pero esta vez, incluso, amenazando la vida de quienes la rodean.