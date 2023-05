Ansiedad y ataques de pánico: la lucha de Karina "La Princesita"

viernes, 26 de mayo de 2023 13:17

Hace algunos meses, Karina La Princesita le reveló a sus seguidores que sufre de ansiedad y ataques de pánico, actualmente se encuentra bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico, tomando medicación para sobrepasar los momentos que atraviesa.

"Hoy antes de salir me agarraron muchos o uno, no sé, ataques de ansiedad muy pero muy fuerte. Empecé bastante mal, no podía respirar, sentía que perdía la memoria, que me faltaba el aire, que me iba a morir. Es horrible. La verdad es que yo me considero una chica inteligente, que tengo el control de muchas cosas, pero la mente me está jugando una mala pasada", detalló la cantante a su público fiel.

Y para no preocupar a sus seguidores, Karina detalló que está en pleno tratamiento por lo cual los ataques de ansiedad que sufre son parte del proceso que está viviendo y aseguró que la música es lo que la ayuda a salir adelante: "Me estoy ocupando y está todo bien. Esto es parte del proceso. Quiero que sepan lo agradecida que estoy, porque yo me subo al escenario y mi hermano que trabaja conmigo me dice 'Ka, no puedo creer cómo te sentías y cómo no se nota', y bueno es que la música me hace bien".

Que me pasa? Ahí lo explico bien. Uso mis redes para que no se sientan raros los que lo viven, como me siento yo cuando leo QUÉ LE PASA, falta de atención,se victimiza y boludeces incentivadas por preguntas dañinas con respecto a la salud mental https://t.co/KYzHU5En93 — KARI ? (@kari_prince) May 25, 2023

El equipo de "A la Barbarossa", en Telefe, habló con la psicóloga Celia Antonini (M.N 10494) y le consultaron sobre qué son y cómo se originan los ataque de pánico, la terapeuta aclaró: "Es un miedo exacerbado. El miedo tiene tres etapas, la más suave de todas es la ansiedad, si uno tiene más miedo es cuando viene la angustia. Son todas sensaciones físicas. Entonces cuando una persona está ansiosa, mueve las piernas, mueve los brazos, y si está angustiada ya tiene más sensaciones físicas, tiene sensación de opresión en el pecho, siente que le falta el aire, le duele el pecho y se le cierra, por eso se llama angustia. Y cuando aumenta ese nivel de miedo, pasa al pánico".

La licenciada en psicología puntualizó en los síntomas que sufren las personas que atraviesan por este proceso: "Todas son manifestaciones físicas, porque las emociones se manifiestan físicamente. Y el miedo le genera una cantidad de sensaciones el cuerpo que son desde sensación de muerte súbita, de que uno se va a morir, tiene calambres en las piernas y en los brazos, cosquilleos, taquicardia y sudoración porque el sistema del organismo se puso en alerta".

Para orientación y apoyo en la salud mental, comunicate a esta línea gratuita: Urgencia por salud mental: 0800-999-0091.