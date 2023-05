Todo por mi hogar: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 24 de mayo de 2023 00:00

Momentos de convulsión se viven en Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo verdadero título es Kardeslerim. El drama y la mentira van de la mano generando situaciones en las que la desesperación no estará al margen.

En el capítulo de este martes, Nebahat (Simge Selçuk) conoció otro perfil que nunca había imaginado de su marido, Akif (Celil Nalçakan). Es que el hombre no sólo mató a los padres de los chicos Eren sino que ahora se enteró que él la engañó con su mejor amiga, Suzan (Ahu Yagtu). Y fue precisamente esta última quien, en un ataque de ira, le reveló la verdad y la desesperación los envolvió. Lejos de quedar todo ahí, Nebahat enfrentó a su esposo y se enteró que la infidelidad venía desde hacía 6 meses.

En el episodio de este miércoles, Akif rechazará el pedido de divorcio de Nebahat y le planteará una amenaza. "No quería decirte la verdad pero no me dejas opción. Ésta no es tu casa, no tienes un lugar propio", comenzará lanzando el hombre.

Luego agregará: "Todo esto es mío. Lo que tienes en tu vida me lo debes a mi. Eres una mujer que depende de su esposo. Tus comodidades las pago yo. Ahora te vas a olvidar de todo el asunto de que quieres el divorcio. No voy a destruir mi familia debido a tus celos e inseguridades por tu mejor amiga".

Por otro lado, Melisa (Damlasu Ikizoglu) poco a poco va conquistando el corazón de Kadir (Halit Özgür Sari) y él lucha contra ese sentimiento porque sabe que su hermano está enamorado de ella. En medio de todo esto, Süsen (Lizge Cömert) nuevamente buscará la atención del mayor de los hermanos Eren y finalmente conseguirá una respuesta positiva. Es que Kadir aceptará ir al cine, tras varios rechazos, y de esa forma generará una gran decepción en aquella joven.

Más tarde, Omer (Yigit Koçak) encontrará el poema que Melisa le escribió a Kadir y creerá que aquellas palabras fueron escritas para él. Es que Ogulcan lo convencerá que esas estrofas están inspiradas en él y que hay amor entre ambos. La ilusión comenzará a crecer en el hermano de Kadir.

Lejos de todo esto, Kadir y Omer tendrán una fuerte discusión. "Estoy haciendo lo posible para mantener esta casa y puedo hablar. Además soy tu hermano mayor", lanzará el mayor de los hermanos a lo que el otro joven le revelará algo que él desconocía: "No sos el único que se esfuerza. ¿Qué hay de los demás?. No hay dinero para el autobus y caminamos a la escuela. No hay dinero para la comida y Asiye tiene que ir a buscar las sobras... ¿lo sabías?".