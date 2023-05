Nuestro Amor Eterno: un querido personaje se prepara para volver

miércoles, 24 de mayo de 2023 00:00

Si algo tiene Nuestro Amor Eterno son los constantes giros y sorpresas que se van dando a lo largo de la trama. La ficción turca de las tardes de Telefe, cuyo título original es Istanbullu Gelin, incorporó y despidió a lo largo de la historia a decenas de personajes, muchos de los cuales alcanzaron a ganar el corazón de la audiencia.

Uno de los que tuvo ya un par de salidas fue el que ahora se dispondrá a regresar. Se trata de Emir, el personaje que es el hijo de Faruk. El niño hizo la "despedida" de la historia por Telefe el pasado 4 de mayo pero ahora se prepara para regresar. En el capítulo que se verá este miércoles, en este canal, el niño dará una sorpresa a Süreyya enviándole un mensaje a través de una pantalla.

"Los hecho de menos a todos, especialmente a tí Süreyya. Pero papá no te ofendas por esto", comenzará expresando en ese mensaje que enviará grabado por video y que será emitido para todos en medio de la sorpresa que le darán a la esposa de Faruk para levantarle el ánimo. Es que viene de una serie de situaciones que la han desmotivado para vivir y ahora toda la familia Borán le mostrará el amor que le tienen.

Uno de los que irá en ese sentido es el mismo Emir que aparecerá de manera fugaz con un saludo este miércoles. En ese mensaje agregará: "Me han dicho que has estado actuando un poco alterada. Desconozco por qué ha sido así pero cuando a mi me pasó, tu me apoyaste muchísimo. Recuerda que te amo con todo mi corazón".

Si bien esta presencia será sólo de manera "virtual" su regreso a la trama se dará en un par de semanas. Es que el personaje regresará tras cumplir su beca en Estados Unidos y lo hará con un nexo mayor con los protagonistas.

El hijo de 10 años de Faruk y Begüm, de acuerdo a la trama, se fue a Inglaterra a estudiar 3 meses en el marco de un programa escolar. Su salida generó un cambio de actitud en Faruk quien a partir de esto decidió tener su propio local gastronómico e independizarse de la empresa familiar para trazar su "propio destino".

En toda la Segunda Temporada de la ficción, el personaje de Emir fue perdiendo fuerza y presencia en la historia, lo que llevó a que ahora tenga un impas en la trama.

Emir es interpretado por el actor Artun Kasapoglu que con su simpatía logra atrapar la atención de todos. Hoy el actor tiene 14 años de edad y es un adolescente que suma en sus redes sociales más de 48 mil seguidores. En Instagram, el joven se mantiene muy activo y a diario muestra momentos de su vida cotidiana.

En ese escenario, el joven dedicó varios posteos #TBT dedicados a la serie "Istanbullu Gelin". Allí hubo varios en los que exteriorizó la emoción que le causa recordar su paso por la ficción. En uno de estos posteos, recordó su primera escena, que fue su debut en la ficción y actuación. "Miren lo que me encontré, los primeros días del set. Guau, qué emocionado estaba por mí", publicó el chico junto al video de aquella escena.

También le dedicó un posteo a quien hizo de su mamá en la ficción: Özge Borak, Begüm en la novela. "Fue mi primer día de set en la serie "Nuestro Amor Eterno". Estaba con mi hermana Özge a quien vi con admiración. Esta foto es uno de los momentos preciosos para mi corazón. Te extrañé mucho".