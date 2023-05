"Maleducado sin preparación": Paulo Kablan discutió y abandonó en vivo un programa

miércoles, 24 de mayo de 2023 00:00

Este martes, se vivió un tenso momento en el programa Argenzuela (C5N), cuando Paulo Kablan mantuvo una calurosa discusión con Diego Brancetelli y terminó por irse del programa.

El periodista de investigación policial se fue y decidió no aparecer en el último bloque del programa y tras la discusión ambos hablaron sobre lo ocurrido.

"¿Por qué no estuve al aire en el último bloque en @c5n? Por respeto al canal y a los compañeros. No puedo tolerar una falta de respeto de cualquier mal educado sin preparación", escribió el periodista en su cuenta de Twitter.

Pero... ¿Qué pasó? Actualmente, Diego Brancatelli se encuentra al frente del programa por el problema de salud de Jorge Rial, y ambos hablaron del policía que mató a uno de los motochorros que lo interceptó en Moreno. "Es un tema que va a generar polémica seguramente, porque hay mucha gente que está a favor de que la policía actúe así, y hay otros que creemos en que hay una Constitución y hay división de poderes, y una Justicia que tiene que decidir el futuro de la gente", planteó Brancatelli.

"Estamos hablando de si es delito o no es delito, es otra cosa", lo cruzó Kablan. "Yo creo que hay que dar la voz de 'alto', llevarlo preso y que la Justicia decida", siguió Diego. "No es una cuestión de creer, es la ley. Estás haciendo una interpretación antojadisa, que no es lo que se ve. Es un tema de ley. La legítima defensa es la legítima defensa. No es un tema de qué país queremos, es la ley", le planteó Kablan.

Esas frases fueron el pie de la discusión. Mirá el video el momento: