Kerem Bürsin, el protagonista de Eda y Serkan, confesó que se dormía leyendo el guión

miércoles, 24 de mayo de 2023 10:12

Kerem Bürsin es sin dudas uno de los galanes turcos que consiguió conquistar a la audiencia no sólo en su país de origen sino también en cada rincón del mundo donde desembarcó la ficción Eda y Serkan: ¿será que es amor?. El actor interpretó a su protagonista, Serkan Bolat, y junto a Hande Erçel, en la piel de Eda Yildiz, se llevó buenas mediciones de audiencia.

En Argentina la ficción se emite desde marzo por Telefe, sin embargo esta historia se estrenó en su país de origen en el 2020, en medio de la pandemia del coronavirus. En aquel escenario, el actor brindó una nota a la prensa turca y confesó un percance que le había pasado tiempo antes: se dormía con el guión que estudiaba.

Kerem Bürsin, quien se dio a conocer en Waiting for the Sun, dirigido por Altan Dönmez, volvió a trabajar en la serie con el mismo director. Sin embargo, el actor admitió por primera vez que no pudo terminar y se quedó dormido varias veces mientras leía el guión.

"Si los cineastas lo escucharan ahora, podría enojarse. Me habían dado los episodios, siempre abría el primer episodio y me dormía. No pude terminarlo. Al chico del original no le importó demasiado. No vi a su amigo. Un mundo muy diferente y el personaje era completamente diferente", explicó de acuerdo a lo que reprodujo Series Turco.

"No miré luego la ficción. Estoy seguro de que estaba bien. Tenían muy buena música y ese ritmo es lo más importante para mí ", agregó.